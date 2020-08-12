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Венедиктова возобновила уголовное преследование Бахматюка

Вчера, 23:00
Дело против Бахматюка продолжат - фото 1
Дело против Бахматюка продолжат

В среду, 12 августа, генеральный прокурор Ирина Венедиктова отменила закрытие дела олигарха Олега Бахматюка, который наглым образом украл из VAB-банка 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита НБУ.

Как сообщает "Слово и дело", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, отныне прокуроры и детективы НАБУ снова возьмутся за преступления Бахматюка.

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Примечательно, что решение главы ОГП было вынесено после объявления вердикта Верховного суда Украины, который признал незаконным решения правления НБУ, направленные на выведение с рынка банка "Финансовая инициатива", который и принадлежал олигарху. Фактически, добившись, заведомо неправомерного решения служителей Фемиды благодаря провальной работе детективов НАБУ и прокуроров САП, Бахматюк обеспечил себе отсутствие наказания.

Правда, судя по всему, не договорился об этом с Венедиктовой. Впрочем, какими могут быть последствия повторные преследования Бахматюка, догадаться не сложно, поскольку юридически попытка во второй раз привлечь его к ответственности может считаться попыткой махать кулаками после драки.

Напомним, в октябре 2014-го Бахматюк получил 1,2 миллиарда стабилизационного кредита от НБУ для VAB-банка. В качестве гарантии возвращения средств олигарх предоставил совершенно неликвидное имущество, после чего раздал баблишко в виде кредитов "левым" фирмам и был таков.

В ноябре прошлого года бизнесмена объявили в розыск. В Украине он так и не появлялся, поскольку надеется замять процесс и вернуться уже с гарантиями собственной неприкосновенности. А поскольку прокуроры постоянно то криво оформляли документы, то забывали подшить к делу доказательства, в суде процесс попросту развалился.

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