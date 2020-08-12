Ощадбанк уничтожил торговую марку Сбербанка России

В Украине больше не может быть российского "Сбербанка"

После четырехлетней тяжбы государственный Ощадбанк наконец-то выиграл суд у российского Сбера, получив право использовать свою торговую марку без попыток РФ посягать на нее.

Как сообщили в среду, 12 августа, в пресс-службе "Ощадбанка", тяжба касалась запрета для банка террористов на использование фирменного названия "Сбербанк" на территории нашей страны.

По версии юристов, представляющих интересы украинского государственного финучреждения, "Сбербанк" незаконно использует торговую марку на территории нашей страны. Первое заявление об нарушении прав интеллектуальной собственности прозвучало в январе 2016-го.

После этого с различных сторон в судах были представлены сотни ходатайств, а также рассмотрены результаты трех экспертиз.

В итоге русские оказались наказанными. Служители Фемиды запретили российскому "Сбербанку" называться таковым.

- Наконец закончилась дело, тянущееся четыре года с множеством экспертиз, ходатайств и отсрочек. Победу в этом деле нельзя переоценить, ведь это важный этап в истории защиты Ощадбанком своих прав интеллектуальной собственности в основной судебном деле, которое касается запрета российскому Сбербанку незаконно использовать фирменное наименование на территории Украины. Это свидетельство исторически зарегистрировано за Ощадбанком, - подчеркнул глава правления украинского банка Андрей Пышный.