Владимир Зеленский Взрыв в Бейруте Светлана Тихановская Игорь Коломойский Карантин в Украине Беларусь война на Донбассе Досье

Ощадбанк уничтожил торговую марку Сбербанка России

Вчера, 19:40
В Украине больше не может быть российского "Сбербанка" - фото 1
В Украине больше не может быть российского "Сбербанка"

После четырехлетней тяжбы государственный Ощадбанк наконец-то выиграл суд у российского Сбера, получив право использовать свою торговую марку без попыток РФ посягать на нее.

Как сообщили в среду, 12 августа, в пресс-службе "Ощадбанка", тяжба касалась запрета для банка террористов на использование фирменного названия "Сбербанк" на территории нашей страны.

За активы "Ощадбанка": суд разрешил содрать с русских 1,3 миллиарда

По версии юристов, представляющих интересы украинского государственного финучреждения, "Сбербанк" незаконно использует торговую марку на территории нашей страны. Первое заявление об нарушении прав интеллектуальной собственности прозвучало в январе 2016-го.

После этого с различных сторон в судах были представлены сотни ходатайств, а также рассмотрены результаты трех экспертиз.

В итоге русские оказались наказанными. Служители Фемиды запретили российскому "Сбербанку" называться таковым.

- Наконец закончилась дело, тянущееся четыре года с множеством экспертиз, ходатайств и отсрочек. Победу в этом деле нельзя переоценить, ведь это важный этап в истории защиты Ощадбанком своих прав интеллектуальной собственности в основной судебном деле, которое касается запрета российскому Сбербанку незаконно использовать фирменное наименование на территории Украины. Это свидетельство исторически зарегистрировано за Ощадбанком, - подчеркнул глава правления украинского банка Андрей Пышный.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Ощадбанк Сбербанк России Россия суд Новости
Без Табу
Другое на тему
В Одесской области зафиксировали заражение сибирской язвой - фото 1
В Одесской области могут ввести карантин из-за сибирской язвы
Вчера, 21:40
Белорусские менты задерживают всех подряд - фото 1
В Минске жестко задержали украинских волонтеров (ВИДЕО)
Вчера, 21:00
Странный полет самолета ВВС РФ зафиксировал Flightradar - фото 1
Возможная переброска спецназа: под Минском приземлился транспортник ВВС России (ФОТО)
Вчера, 18:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
31 июля, 21:30
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50