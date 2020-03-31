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Венедиктова уволила прокурора Трепака: Почему это важно?

17:40
Венедиктова уволила прокурора Трепака: Почему это важно? - фото 1
Венедиктова уволила прокурора Трепака: Почему это важно?

В понедельник, 30 марта, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала указ об увольнении прокурора Виктора Трепака.

Венедиктова сливает дело Гандзюк и приказала силой привезти отца убитой в Киев

Об этом экс-следователь рассказал в интервью "Zn.ua".

"У меня забрали курирование деятельностью двух департаментов - которые осуществляют процессуальное руководство по "делам Майдана", и по делам, которые расследуются следователями СБУ", - заявил Трепак и раскрыл детали своей отставки.

"Перераспределение полномочий между заместителями Генерального прокурора делает невозможным дальнейшее выполнение мной вышеуказанных процессуальных полномочий по таким делам, а следовательно, означает мое фактическое устранение от них в полном объеме", - добавил экс-прокурор.

Почему это важно?

По словам юриста Маси Найема, увольнение Виктора Трепака является важным сигналом для общества. Ранее именно этот следователь вел дело убийства активистки Екатерины Гандзюк. Отставка следователя является явным признаком того, что сотрудники полиции снова пытаются взять столь щекотливое производство под свой контроль.

Напомним, убийство Гандзюк: Суд вновь рассмотрел причастность Левина.

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Убийство Гандзюк Ирина Венедиктова Виктор Трепак Новости Украина
Zn.ua
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