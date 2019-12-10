Сто миллионов "Слуге народа" послали связанные в Мангером фейковые фирмы (ВИДЕО)

Донаты "Слуг народа" ведут к Мангеру

Пропрезидентская партия "Слуга народа" продолжает получать неслабые донаты якобы от "рядовых украинцев". В то же время, де-факто, отлистывают Зе команде погрязшие в коррупции персонажи, которые к тому же являются фигурантами уголовных дел.

Как выяснили журналисты-расследователи проекта "Бигус.инфо", в третьем квартале этого года на счета "Слуги народа" капнуло без малого сто лямчиков, а плательщиками значились ряд физических и юридических лиц с признаками фиктивности.

Так, к примеру, 3,3 миллиона Зеленскому влистало ООО "Ярославова реклама", владельцем которой значится 22-летний Ярослав Кузка. Молодой человек в принципе не слышал о том, что на него записана компания, а сам лепит хинкали в одном из столичных ресторанов.

Еще одним донором представляющей монобольшинство в парламенте партии является ООО "Компания Пром Импорт", которая отправила "Слугам народа" 500 тысяч гривен. Владелица этой фирмы, Юлиана Куку, занимается продажей женского белья. В соцсетях она жалуется на то, что торговля не приносит ей дохода, а журналистам говорит, что "сделала благотворительный взнос". При этом место регистрации ее компании совпадает с еще десятком фирм. А ниточки ведут к подозреваемому в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру.

Во время обыска у его помощника нашли десятки печатей фиктивных компаний, которые и являются спонсорами "Слуг народа".

Из 100 миллионов гривен, которые помогают выжить партии Зеленского, 80 лямов были получены от 26 подставных и на самом деле не существующих компаний. Люди же, которые записаны их владельцами, зачастую и близко не слышали о своих успехах в бизнесе и живут на копейки.

Нет никаких сомнений, что полученные "зелеными" нардепами деньги были добыты преступным путем. Поскольку "белые" средства проводились бы как официальные донаты совсем не через подставные фирмы.