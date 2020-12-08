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Великобритания первой в Европе начинает массовую вакцинацию от коронавируса

11:16
Первая вакцина - для 90-летней Маргарет Кинан - фото 1
Первая вакцина - для 90-летней Маргарет Кинан / Би-би-си

Великобритания во вторник, 8 декабря, первой из стран Запада начинает программу массовой вакцинации населения от коронавируса.

Программа направлена ​​на защиту наиболее уязвимых групп и возвращение к нормальной жизни. Около 70 больничных центров по всей стране готовятся делать прививки вакциной Pfizer/BioNTech.

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Вакцинация не будет обязательной. Первыми провакцинируют людей старше 80 лет, жителей домов престарелых и их работников, а также некоторых медицинских работников.

Уже проведена первая вакцинация - удача улыбнулась 90-летней жительнице Северной Ирландии Маргарет Кинан.

Великобритания станет первой страной в мире, которая начнет использовать вакцину Pfizer после того, как регулирующие органы одобрили ее использование на прошлой неделе.

Великобритания приобрела в Pfizer и BioNTech 40 млн доз вакцины, этого достаточно для вакцинации 20 млн человек. Большая часть вакцин поступит в следующем году. На первом этапе власть рассчитывает использовать 800 000 доз.

Вакцина поставляется в Британию из Бельгии, где ее производят. Каждому человеку будут делать две инъекции с разницей в 21 день.

Отметим, что вакцинация также проводится в Китае и России, однако доверия к российской вакцине нет никакого, привитые ей люди массово заболевают коронавирусом, более того - ей не доверяют даже русские власти, заявляя, что "Спутник V" не сертифицирована.

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Европейская правда
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