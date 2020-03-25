Ходячие мертвецы: актеры и роли в сериале

Ходячие мертвецы: список актеров и их роли в сериале

Осенью 2019 стартовал 10 сезон сериала Ходячие мертвецы. Актерский состав сериала снова меняется - к проверенным бойцам добавляются новые герои. Накануне премьеры 10 сезона рассказываем об актерах и их ролях в TWD. Кто сыграл в сериале Ходячие мертвецы - читай на Без Табу.

Телеканал АМС дал новое дыхание сериалу Ходячие мертвецы в 9 сезоне, 10 сезон удачно развивает тему.

Шоураннер Скотт Гиммпл стал директором общего проекта, контролирующим всю вселенную, включая "Ходячих мертвецов", "Бойся ходячих мертвецов" и спино-оффы на различных платформах.

Исполнительный продюсер Анжела Кан, которая была автором-продюсером шоу с 2011 года, занимает место Гиммпла в "Ходячих мертвецах", начиная с девятого сезона. К тому же, режиссером стал Майкл Кудлиц, который ранее играл ранее в "Ходячих мертвецах" и был жестоко убит Ниганом.

В Украине на ТВ смотреть онлайн 10 сезон сериала TWD можно на канале FOX. Или онлайн на стриминговом сервисе АМС.

Ходячие мертвецы: список актеров

Эндрю Линкольн

Актеры сериала Ходячие мертвецы - Эндрю Линкольн

Эндрю Линкольн - он же Рик Граймс. Он появился с самого первого сезона, и был "неубиваемым" суперменом до 9 сезона. Поскольку это культовая личность для сериала, не рассказать о нем не можем.

Эндрю Клаттербак родился 14 сентября в Лондоне, но его семья переехала в городок Халл, где они жили 10 лет - его отец работал инженером, а мать - медсестрой. После этого семейство Линкольн перебралось в Бат. У Эндрю есть старший брат - Ричард Клаттербак который занимается бизнесом. Эндрю избрал путь шоу-бизнеса, и после школы поступил в Королевскую академию драматического искусства. Только тогда он стал Линкольном.

Эндрю Линкольн и жена Гаэль Андерсон

Известность Эндрю Линкольну принесла роль в сериале "Эта жизнь" от ВВС, где он играл Эдгара Кука в 1996-1997 гг. После этого он сыграл в серии фильмов и сериалов, и даже озвучивал мультфильмы, пока в 2010 году получил роль в сериале "Ходячие мертвецы". Изначально он не был самым главным героем - ведь концепция сериала заставляла ждать, кто же из команды умрет, но после 4-5 сезона зрители начали верить в его "бессмертность".

Энрдрю Линкольн, Гаэль Андерсон и дети

Кстати, съемки в бесконечных "Ходячих мертвецах" всегда были немного в тягость Эндрю Линкольну - с 2006 года он женат на дочери солиста рок-группы Jethro Tull Гаэли Андерсон, и у них двое детей - Артур и Матильда. Ходят слухи, что желание быть ближе к семье сыграло роль в его решении покинуть сериал "Ходячие мертвецы".

Лорен Коэн

Актеры сериала Ходячие мертвецы - Лорен Коэн

Лорен Коэн - американская актриса и фотомодель родом из Филадельфии, родилась 7 января 1982 г. Ее растила мать одиночка, которая вышла замуж, когда Лорен была школьницей. Мать приняла иудаизм и переехала в Великобританию вслед за мужем вместе с дочкой. Там она окончила Винчестерский университет, где изучала английскую литературу и драму. Вместе с однокурсниками основала театр.

Свою карьеру она начала с сериалов "Детектив Раш", "Дерзкие и красивые", "CSI место преступления". В фильме "Казанова" она сыграла Беатрису - это принесло ей популярность.

Лорен Коэн в роли Мэгги в "Ходячих мертвецах"

Ее пригласили в сериал "Сверхъестественное", где она сыграла Беллу Талбот - вороку артефактов, которая мешала братьям Винчестерам в течении сезона. После этого она сыграла Роуз в "Дневниках Вампира". Кроме всего прочего она сыграла в фильме "Смертельная гонка-2: Франкенштейн жив" и Мэгги Грин в "Ходячих мертвецах" с 2011 года.

Лорен Коэн в "Дневниках Вампира"

Она яркая открытая девушка, которая не раз появляясь на обложках глянца как модель и как актриса. Пока что официально не замужем, удачно скрывает свою личную жизнь.

Норман Ридус

Актеры сериала Ходячие мертвецы - Норман Ридус

Норман Ридус родился в Голливуде во Флориде 6 января 1969 г., но рос в Лос-Анджелесе. Он не сразу стал актером, и прежде работал продавцом в магазине, фотографом, скульптором и даже художником! Дебютировал в кино он в фильме "Мутанты" Гильермо Дель Торо 1997 г. Он появился в проектах "Блэйд-2" и даже "Зачарованных", а в 2007 сыграл вмесе с Расселом Кроу и Дензелом Вашингтоном в фильме Ридли Скотта "Гангстер".

Норман Ридус в сиквеле "Святые из бундока"

Позже он сыграл в "Пандоруме" и продолжении "Святые из Бундока", пока не попал в "Ходячие мертвецы" в 2010 году, где встретил будущего закадычного друга Эндрю Линкольна.

Норан Ридус жил с Хеленой Кристинсен в 1998-2003 гг, и у них есть сын Мингус Лусьен, но пара разошлась, и некоторое время Норман оставался завидным холостяком. В 2005 году он попал в аварию, и получил травму - раздроблены лицевые кости, после чего перенес серьезные операции.

Норман Ридус и Диана Крюгер

С 2015 года Норман Ридус живет с моделью Дианой Крюгер, и в 2018 году стало известно, что Диана беременна, и Норман снова станет отцом. Они уже подобрали и купили новый дом, чтобы продолжать счастливую семейную жизнь.

Джеффри Дин Морган

Актеры сериала Ходячие мертвецы - Джеффри Дин Морган

Джеффри Дин Морган - американский актер, родился 22 апреля 1966 г. Жил в Сиэтле, в старшей школе играл в баскетбол, в университете начинал серьезно заниматься спортом, но травма колена не позволила ему далее продолжать занятия спортом. Как и Норман Ридус, сразу после окончания учебы, он не стал строить карьеру артиста. Он стал художником, и открыл в Сиэтле компанию, которая занималась изобразительным искусством.

Он впервые сыграл в сериале "Uncaged" в 1991 году, когда случайно приехал в Голливуд к другу. После этого он решил строить карьеру актера, и в 90-х снялся в ряже известных и не очень сериалах, среди которых "Стратрек" и "Скорая помощь" и Горячая зона".

Джеффри Дин Морган и Хилари Бертон

Настоящая известность пришла к Моргану после сериалов "Анатомия Грей", где он сыграл перенесшего тяжелую операцию больного, у которого закрутился роман с одной из врачей, и "Сверхъестественное", в котором он сыграл отца главных героев Сэма и Дина. которых играют Джаред Падалеки и Дженсен Эклз.

После этого он сыграл в фильмах "Хранители", "Шанхай", "Красный рассвет" и "Джона Хекс". А в 2016 году он получил роль главного злодея Нигана в новом сезоне "Ходячих мертвецов".

Джеффри Дин Морган сыграл харизматического Нигана в "Ходячих мертвецах"

Первый брак Джеффри Дина Моргана был с Аней Лонгуэлл - больше ничего не известно про этот союз. После развода Джеффри встречался с Мэри-Луиз Паркер, пока снимался в сериале "Косяки". Они расстались в 2008 году, а в 2009 году он начал встречаться с Хилари Бертон. Уже в 2010 году у них родился сын Гас. Но, как оказалось, это был второй ребенок Джеффри - первого ему родила Шерри Роуз в 2005 году, но сказала об этом только в 2009 году, когда сыну было 4 года. Сейчас Морган и Бертон ждут второго ребенка.

Ленни Джеймс

Ленни Джеймс - британский актер нигерийского происхождения, родился 11 октября 1965 г. в Ноттингеме. Когда ему было 12, он потерял мать, и вместе с братом отправился в детский дом. В 16 лет его забрал в семью соцслужащий, который заботился о подростке. В свои 17 он уже написал свою первую пьесу. Закончил Гилхоллскую школу музыки и театра в 1988 году, и сразу же засветился в сериале "Сценарий".

Он сыграл в ряде сериалов и получил определенную известность, когда в 2000 году он сыграл в фильме "Большой куш" Гая Ричи, позже в "Сахара", "Вне закона" и "Напролом". В 2006-2008гг. он сыграл агента ФБР в сериале "Иерихон", а с 2010 года стал Морганом в "Ходячих мертвецах" и "Бойтесь ходячих мертвецов".

Актеры сериала Ходячие мертвецы - Ленни Джеймс

Тысячи фанатов ждали момента, когда Ленни Джеймс в роли Моргана появится в спин-оффе "Ходячих" - "Бойтесь ходячих мертвецов". В 2018 году телеканал АМС организовал кроссовер между сериалами, введя в "Бойтесь ходячих мертвецов" раннего Моргана, который еще не присоединился к сообществу Рика Граймса.

Одну из своих последних ролей на сегодняшний день актер исполнил в фильме "Бегущий по лезвию 2049".

Джеймс женат на Жизель Гласман, в браке у пары родились три девочки: Роми (1990) и две близняшки Селин и Грузи (1994). Пара живет в Лос-Анджелесе, Калифорния, и Джеймс очень ценит свою семью, и любит проводить время с родными.

Джон Бернтал

Актеры сериала Ходячие мертвецы - Джон Бернтал

Джон Бернтал родился в США 20 сентября 1977 года, учился в Вашингтоне, потом в колледже в Скидморе, а по окончанию поступил на короткий курс актерского мастерства в МХАТ в России. По окончании поступил в Гарвард, который блестяще закончил. Работу актером начал еще в университете - его заметили режиссеры любители, которые и пригласили попробовать силы.

Впервые сыграл в малоизвестном фильме Мэри в 2002 году - он был черно-белый, и не получил особой популярности. Он получал эпизодические роли в фильмах и сериалах, одна из самых значительных была в "Башнях-близнецах" 2006 года о событиях 11 сентября в США и Волк в Уоллт-Стрит.

Джон Бернтал в роли Карателя

В 2010 году он получил предложение сыграть в сериале "Ходячие мертвецы" напарника Рика Шейна Уолша, который влюбился в жену друга и спас ее из города после начала апокалипсиса. Шейн сыграл в нескольких сезонах сериала, но потом регулярно появлялся снова. Так в 9 сезоне Ходячих мертвецов он снова значится в списке актеров.

После успеха с "Ходячими мертвецами", Бернталу предложили сыграть Карателя в новом сериале от Netflx и Marvel, где он сыграл главную роль - спецназовца Фрэнка Калса, кторый вернулся с войны карать убийц своей жены.

Джон Бернтал с женой и детьми

Джон Бернтал имеет двух братьев: Николаса Мэтью Бернтала - хирург-ортопед, и Томаса Бернтала, основавшего компанию Kelton, композитор, продюсер и певец Адам Шлезингер - двоюродный брат Джона. Он женат на Эрин Энгл и они имеют троих детей.

Чендлер Риггз

Актеры сериала Ходячие мертвецы - Чендлер Риггз

Чендлер Риггс родился в семье малоизвестных актеров Уильяма и Джин Энн 27 июня 1999 года. До съемок в сериале "Ходячие мертвецы" снялся в нескольких фильмах про зомби, которые не получили массовой популярности. Но в 2010 году прошел пробы на роль сына Рика Граймса Карла.

Чендлер Риггз в детстве

Однако его карьера не была безоблачной - контракт был изначально заключен на 7 лет, и по окончанию 7 сезона он попытался поступить в колледж, о чем они с отцом радостно сообщили в соцсетях.

Вероятно, на участие Чендлера в сериале повлияло обсуждение оплаты работы актеров - он был одним из самых высокооплачиваемых актеров, получая приблизительно 30-40 тысяч долларов за серию, и якобы требовал увеличить свою зарплату. Возможно, поэтому Карл Граймс умер в сериале намного раньше, чем Карл в комиксах.

Чендлер Риггз и Брианна Маффис

Чендлер Риггз встречался с Брианной Маффис, которая также с 2016 года решила строить карьеру актрисы. Его родители одобряли отношения.

Мелисса Макбрайд

Актеры сериала Ходячие мертвецы - Мелисса Макбрайд

Мелисса Макбрайд родилась 23 мая 1965 года в Кентукки, известна по роли Кэрол в сериале "Ходячие мертвецы". Она принадлежит к актерам, которые получили признание сравнительно поздно, как Энтони Хопкинс или Брайян Крэнстон.

О ее детстве известно немного - она была 4 ребенком Джона Лесли Макбрайда и его супруги, учительницы Сьюзан Лиллиан Макбрайд. Карьеру актрисы она начала с 1993 года в детективом сериале "Мэттлок", а позже в сериале "Полночная жара".

Мелиссу можно также увидеть в "Крутом Уокере" с Чаком Норрисом, "Бухте Доусона" с Кэти Холмс. Помимо сериалов актриса также снималась и в кино. Но и тут ей не удавалось заполучить крупных ролей. Мелиссу можно увидеть в эпизодах фильмов: "Рядом с опасностью" Нима Барнетта, "Куда угодно, только не домой" Роба Хеддена, "Опасные игры" Питера Кэа.

Мелисса Макбрайд в молодости

В 2010 году она начала играть роль Кэрол Пелетье в сериале "Ходячие мертвецы", и только тогда к ней пришло настоящее признание. За 9 сезонов она превратилась из потерявшей близких домохозяйки, которая переживала домашнее насилие, в настоящего бойца и друга Рика Граймса.

Также Макбрайд сыграла второстепенную роль в фильме "Мгла" 2007 года по мотивам сочинения Стивена Кинга.

Актриса не была замужем и не имеет детей. Ей приписывали романы с коллегами по цеху, но Макбрайд все отрицала. В восьмидесятых Мелисса перебралась в Атланту, однако в 2017 году она всерьез задумалась перебраться в Лос-Анджелес.

Кэсседи МакКлинси

Актеры сериала Ходячие мертвецы - Кэсседи МакКлинси

Кэсседи МакКлинси родилась 1 сентября 2000 года в США. Она начала сниматься в кино и сериалах с 2010 года. Получила популярность после съемок в сериалах «Константин», «Озарк», «Касл-Рок» и «С любовью, Саймон».

Кэсседи МакКлинси в сериале и в комиксе

В 2018 году была приглашена в 9 сезон «Ходячих мертвецов» для роли дочки Альфы «Шепчущихся» - Лидии. В комиксах она должна была быть девушкой Карла Граймса, но в сериале Карла уже убили, поэтому сюжет пойдет совсем в другом направлении, чем в комиксах.

Кэсседи МакКлинси с подругой - справа

Об Кэсседи МакКлинси пока что мало известно – она только восходящая звезда киноиндустрии, и только в 2018 году ей исполнилось 18. Но мы точно знаем, что сериалы, в которых она уже сыграла, и куда приглашена вполне могут помочь построить карьеру успешной актрисы.

Райан Херст

Актеры сериала Ходячие мертвецы - Райан Херст

Райан Дуглас Херт родился в Санта-Монике в Калифорнии 19 июня 1976 года, в семье актера Рика Херста и педагога актерского мастерства Кэндис Канники. Он закончил старшую школу в Санта-Монике и начал карьеру актера.

Благодаря внешности он всегда исполняет огромных вышибал в фильмах и сериалах. Наиболее Райян известен благодаря роли Гарри «Рыжего» Уинстона в сериале «Сыны Анархии».

Райан Херст в сериале "Изгои"

Он играл в фильмах «Спасти рядового Райяна», «Мы были солдатами» и «Игры Джентльменов» и в сериалах: «Доктор Хаус», «Объявлен в розыск», «Медиум», «Сыны анархии», «Кинг и Максвелл» и «Изгои».

Бета, которого предстоит сыграть Райану Херсту

В 2018 году приглашен сыграть Бету – мужчину правительницы «Шепчущихся», с которыми столкнуться люди Рика в 9 сезоне «Ходячих мертвецов».

Саманта Мортон

Актеры сериала Ходячие мертвецы - Саманта Мортон

Саманта Мортон – английская актриса, родилась 17 мая 1977 г. В Ноттингеме в семье работнице завода и поета-социалиста Памелы и Питера. Лауреат премии «Золотой глобус», дважды номинировалась на премию «Оскар».

Саманта Мортон в фильме "Распутник"

Ее родители развелись, когда Саманте было 3 года, и она осталась с отцом, но ему было не до семьи, так что девочка перебивалась по детским домам, пока не решила строить актерскую карьеру. Она перевелась из обычной в школу актерского мастерства - детскую актерскую школу Central Junior Television Workshop. В 14 лет она уже играла на сцене королевского придворного театра.

Альфа в Ходячих мертвецах, которую сыграет Саманта

Ее начали приглашать в кино, и она сыграла в сериалах «Метод Крекера», «Максимум практики», «Банда золота», в фильмах «Эмма» и «Джейн Эйр», где она сыграла главную роль. В 1997 году она сыграла в фильме «Внутри себя», который собрал награды. После этого Вуди Аллен пригласил ее сниматься в фильм «Сладкий и гадкий», за роль в котором она была номинирована на Оскар и Золотой Глобус.

Она сыграла с Джонни Деппом в известном фильме «Распутник», который добавил девушке популярности. В 2006 году она перенесла травму головы, из-за которой некоторое время страдала параличом, о после реабилитации восстановилась и снова вернулась к работе.

В последующие годы на экраны вышли такие заметные картины, как «Контроль», где она сыграла жену известного британского музыканта Йена Кертиса, «Мистер Одиночество» и «Золотой век». Также она сыграла в фильме «Фантастические твари и где они обитают».

В 2000-ом у актрисы родилась девочка Эсме. Ее отцом стал коллега Саманты Чарли Крид-Майлз. Независимый и бескомпромиссный характер Мортон проявился и тут: с отцом своего ребенка Мортон распрощалась еще на ранних сроках беременности. Она позже начала встречаться с режиссером Гарри Холмом. У них родились еще две дочери.

В 2018 году ее пригласили на роль Альфы в 9 сезон Ходячих мертвецов – она сыграет вожака пламени «Шепчущихся», которые встречались еще в комиксах. По комиксах сын Рика Карл встречался с дочерью Алфы Лидией.

Данай Гурира

Актеры сериала Ходячие мертвецы - Данай Гурира

Данай Гурира – американская актриса и драматург, известная благодаря роли Мищон в сериале «Ходячие мертвецы». Он родилась 14 февраля 1978 года в Грирнелле в США.

Ее родители – Роджер и Джозефин Гурира были обычными преподавателем химии и библиотекаршей, но это дало им возможность сбежать в США из одной из стран Южной Африки.

Несмотря на прошлое родителей, Данай удалось получить среднее образование в Гриннелле, а затем поступить в Нью-Йоркский университет, где она начала строить карьеру актрисы.

Дебютировала в кино она в 2004 году в сериале «Американское приключение». После этого появлялась в эпизодах «Закон и порядок». В 2007 году она сыграла нелегальную эмигрантку в фильме МакКарти «Посетитель» с Ричардом Дженконсом.

Данайе удалось сняться также в сериале «Обмани меня» с Тимом Ротом, а в 2012 году она попала в сериал «Ходячие мертвецы».

Молодая Данай Гурира

В перерывах между сезонами «Ходячих мертвецов» Гурира принимала участие и в других проектах. Так, например, в 2013 году актриса снялась у уже знакомого режиссера Эндрю Досумну в драме «Мать Джорджа». В том же году она попала в список 100 самых красивых людей мира по версии журнала People.

Она также успела сыграть в «Черной пантере» и «Мстители: Война Бесконечности» приближенную короля-пантеры. Узнаете ее на фото?

Данай Гурира в Черной Пантере

Личную жизнь она хранит за семью замками – даже в соцсетях сложно что-либо разобрать в этом вопросе.

Сет Гиллиам

Актеры сериала Ходячие мертвецы - Сет Гиллиам

Сет Гиллиам – американский актер театра и кино. Родился 5 ноября 1968, актерскую. Карьеру начал с 1990 года, когда закончил Перчейз-колледж.

Сет Гиллиард в "Звездном десанте"

Его самая значительная роль – в сериале «Прослушка» и «Ходячие мертвецы». Он сыграл в около 40 проектах в театре, на ТВ и в кино, но его страстью всегда остается сцена.

Гиллиам даже появлялся в известных кинолентах типа «Звездный десант» или «Мужество в бою» но на второстепенных ролях. Он сыграл довольно крупные роли в сериалах «Прослушка», «Волчок» и «Ходячие мертвецы. Причем, он стал третьим актером, который перешел в «Ходячие» после «Прослушки» после Чада Коулмэна, который сыграл Виктора Страндта и Лоренса Гиллиарда-младшего, который сыграл Боба Стуки.

Он с большим удовольствием играет в театральных постановках, которые, к слову частично ставит его жена Ли К. Гардинер.

Росс Маркванд

Актеры сериала Ходячие мертвецы - Росс Маркванд

Росс Маркванд – американский актер, открытый гей, и сыграл гея Аарона с 5 сезона Ходячих мертвецов.

Росс родился 22 августа 1981 г, в Колорадо, но переехал в Лос-Анджелес, где в 2013 году обрел славу после съемок в сериале «Безумцы». В 2014 году продюсеры «Ходячих мертвецов анонсировали, что введут в сериал персонажа гея. До этого в сериале уже был ЛГБТ-пара – Тара и Алиша. Пресонажем Росса стал Аарон, который приходит в Александрию со своим парнем Эриком, отношения с которым завязались еще до апокалипсиса.

Росс Маркванд в 5 сезоне "Ходячих мертвецов"

Росс Маркванд воспользовался моментом, и совершил каминг-аут, когда начал играть Аарона.

В общем отношение к персонажу положительное, он завязал тесную дружбу с Дэрилом, в нормальных отношениях с Риком. Поклонники сериала преимущественно позитивно отреагировали на появление и каминг-аут Маркванда.

В фильме «Мстители: Война Бесконености» Маркванд сыграл Красного Черепа.

Остин Амелио

Актеры сериала Ходячие мертвецы - Остин Амелио

Остин Амелио родился 27 апреля 1988 года в Остине, Техас, США. В сериале «Ходячие мертвецы» Играет Дуайта. Известен также по роли Несбита в фильме «Каждому свое» 2016 г.

Персонаж Амелио Дуайт впервые появляется в 6 сезоне «Ходячих мертвецов». У него сразу завязывается конфликт с Дэрилом, и тот даже оказывается в плену Спасителей на некоторое время. В конечном итоге Дуайт начинает тайно шпионить для Дэрила за Ниганом. Он – один из персонажей, которым Ниган припалил лицо утюгами и прочими горячими приборами.

Остин Амелио в роли Дуайта

Остин Амелио скейтбордист, который снимался в рекламных роликах и записывал кое-какую музыку. Роль в Ходячих – серьезный рывок в карьере.

Том Пэйн

Актеры сериала Ходячие мертвецы - Том Пейн

Том Пейн родился 21 декабря 1982 года. Челмсфорд, Эссекс, Англия, Великобритания. В своем родном городе учился в школе с театральным уклоном, после чего переехал в Лондон и поступил там в Центральную школу ораторского и актерского искусства, которую успешно окончил в 2005 году.

С 2007 по 2008 год Том занят на съемках сериала «Улица Ватерлоо», про проблемы школьников и учителей тех времен.

В кино Том дебютировал в 2008 году в романтической комедии «Мисс Петтигрю», главные роли в которой исполнили Фрэнсис МакДорманд и Эми Эдамс. А в 2009 году он сыграл второстепенную роль в «Грозовом перевале».

Том Пейн в образе Иисуса и девушка в образе Селены Гомес

С 2011 по 2012 играет в сериале про теневую сторону мира конных скачек и конного спорта «Фарт», от режиссера Майкла Манна с Дастином Хоффманом в главной роли.

В 2013 году он сыграл в фильме «Ученик Авиценны», и это был его настоящий прорыв, и самый удачный фильм до того времени.

В TWD он играет Пола Иисуса Ровиа – жителя Хиллтопа, который оказывается также геем – уже 6-м сделавшим каминг-аут персонажем сериала.

Хари Пэйтон

Актеры сериала Ходячие мертвецы - Хэри Пейтон

Хэри Пейтон - американский актер, который играет роль короля Иезекииля в 7-9 сезонах телесериала «Ходячие мертвецы» на телеканале AMC.

Хэри Пэйтон родился в Огасте, штат Джорджия, 16 мая 1972 года. Он стал интересоваться актерской игрой в старшей школе и начал снимать стэндапы еще тогда.

После окончания Южного методистских университета в Далласе, штат Техас, Пэйтон Выступал во многих постановках театра Далласа.

Женат на актрисе Стэйси Рид. Имеет двоих детей.

К «Ходячих мертвецов» преимущественно озвучивал мультфильмы - «Юные Титаны», «Лига Справедливости», «Бен-10», «Бен-10 Суперсила», «Генератор Рекс».

Играл в «Восставших из Ада-8» и получил роль в сериале «Обмани меня».

В оригинальных комиксах «Ходячие мертвецы» Иезекииль - лидер еще одной общины, в которой вскользь упоминалось в двух последних сериях 6 сезона сериала. К зомби-апокалипсиса Иезекииль работал в зоопарке, а когда наступил конец света, его верная тигрица Шива осталась рядом с Иезекиилем и защищала от врагов.

Полианна Макинтош

Актеры сериала Ходячие мертвецы – Поллианна Макинтош

Поллианна Макинтош - шотландская модель и актриса, исполняющая роль Джадис в телесериале "Ходячие мертвецы". Она родилась 15 марта 1979 в Шотландии, и отличилась игрой в известніх фильмах и сериалах.

К тому же Поллианна появилась в нескольких обнаженных сценах в фильмах, в том числе в пикантной «Секс и 101 смерть» и «Женщина».

Поллианна Макинтош в "Секс и 101 смерть"

Она начала играть в театре в Лондоне с 16 лет. Позже переехала в Лос-Анджелес и в 2005 году сыграла в фильме «Тайны разума». За фильм «Экзамен» в 2007 году получила награду BAFTA. За роль в фильме «Женщина» в 2011 году номинировалась на премию Fangoria Chainsaw Awards.

Некоторое время работала моделью. Была замужем за Грантом Шоу с 2004 по 2011 гг.