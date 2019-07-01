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Ведьмак: Netflix показал, как будет выглядеть Геральт

19:30
The witcher is coming - фото 1
The witcher is coming

Netflix приоткрыл завесу тайны вокруг одного из самых ожидаемых сериалов 2019 года - экранизации серии книг Анджея Сапковского "Ведьмак".

В понедельник, 1 июля, студия запустила страницу сериала в инстаграме, где начала активно размещать промо грядущего хита.

Так, благодаря первым промо-кадрам, мы узнали, как будут выглядеть главные герои "Ведьмака" в версии Netflix.

Пока нам предъявлены Геральт из Ривии (Генри Кавилл), Йеннифэр из Венгерберга (Аня Чалотра) и Цири (Фрейя Аллан).

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Геральт из Ривии в исполнении бывшего Супермена Генри Кавилла

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Возлюбленная Ведьмака Йеннифэр из Венгерберга в образе Ани Чалотры

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Цири в лесах - за образ в ответе Фрейя Аллан

Стоит отметить, что для обычного зрителя это вполне годные воплощения, однако фанаты оригинальной книжной саги негодуют и воспринимают все в штыке - буквально за считанные минуты посты наполнились гневными комментариями, суть которых сводится к неприятию экранных воплощений любимых фэнтази-персонажей.

Хейт в адрес проекта породили слухи, что кастинг сериала будет проводиться с учетом толерантности и едва ли не квотного принципа для представителей всех человеческих рас. Бурю негодования вызвала информацию, что на роль Цири рассматривают темнокожую девушку. Хотя она и не получила подтверждения (скорее всего, шоураннеры вняли критике) волну негатива подавить не удалось. Дело в том, что мир, описанный Сапковским, - это средневековый Север Европы, который в то время населяли его лишь представители европеоидной расы. Таким образом перед авторами "Ведьмака" возникла дилемма - вызвать ненависть поборников канона или же разозлить сторонников мультикультурности.

Так или иначе, но "Ведьмака" будут смотреть все - и фанаты, и хейтеры. Осталось дождаться 20 декабря 2019, когда на Netflix запланирована премьера первого сезона. Но это не точно. Точной даты премьеры официально пока не называют.

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