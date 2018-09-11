Вечно тонущий корабль: Зачем политическая элита России рвется на ПМЖ на Запад

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Единственно верный выход

Так называемая «русская политическая элита» активно готовит себе запасной аэродром – с этой целью из России массово вывозятся не только материальные ценности, но и семьи топ-чиновников режима Путина.

На Кубе во времена правления Кастро существовало поверье, согласно которому каждый кубинец тайком строит плот, на котором покинет Остров Свободы и подастся в США. Действительно, сколько бы среднестатистический подданный Фиделя ни наслаждался реалиями строящегося социализма, но потребность в элементарных материальных благах или несогласие с политическим курсом обычно побеждало. Аксиома эта утратила актуальность два года назад после восстановления дипломатических отношений с США – теперь эмигрировать можно вполне легально. Правда, слов из песни уже не выкинешь.

У так называемой «российской политической элиты», а на самом деле – верхушки - во все времена было несколько иное главное правило жизни. Каким бы пламенным патриотом не показывал себя на людях тот или иной деятель, но втихаря он готовит себе (и опционально своей семье) уютное гнездышко где-нибудь в цивилизованном мире. При малейших намеках на опалу или смену власти эти господа или товарищи крайне легко срывались с насиженного места, загребая все «нажитое непосильным трудом». В этом плане времена царской России от эпохи Путина не отличаются ничем.

Самым популярным способом «подстилания соломки» давно стала отправка потомков в дальние края на учебу или престижную работу. Этим отметились не только якобы прогрессивные политики, но и отъявленные полоумные консерваторы вроде Елены Мизулиной. Там история вообще анекдотическая: мамаша, активно ведущая борьбу со всем, что не соответствует стандартам «духовной скрепности», не только отпустила сына в Бельгию на ПМЖ, но и на его нетрадиционную сексуальную ориентацию глаза закрыла. А что уж тут харчами перебирать? Какой ни есть, а приглашение в случае чего вышлет. Особенно, если за океан переберется.

Совсем другое дело – цивилизованная вроде бы «покупка» не столько гражданства или вида на жительство, сколько статуса и веса в чужом обществе. Идеальным примером можно считать приобретение Романом Абрамовичем футбольного клуба «Челси» пятнадцать лет назад. Бывший губернатор Чукотки по сей день разбирается в футболе не лучше, чем Виктор Янукович в географии, но благодаря его тратам клуб добыл почти все трофеи за свою долгую историю. И быть бы нефтяному олигарху по сей день своим среди лондонского бомонда, если бы не топорная попытка спецслужб РФ устранить на территории Великобритании Сергея и Юлию Скрипалей, переполнившая чашу терпения Терезы Мэй.

Сейчас, когда многим выходцам из РФ светит если не высылка с Туманного Альбиона, то как минимум существенное ухудшение условий проживания и пребывания в стране, приходится задумываться об обходных путях. Абрамовичу, к примеру, довелось получить гражданство Израиля и визу, дающую право находиться в Англии не более 90 дней подряд. Нет, соратника Путина не выдворили из страны официально. Достаточно было настолько затянуть рассмотрение его заявки на продление прежней визы, чтобы миллиардер понял: ни ему, ни единомышленникам по ту сторону Ла-Манша больше не рады. Вполне логично, что строительство нового стадиона, в который олигарх ради окончательной «легализации» собирался вложить сумасшедшие деньги, то ли отложено, то ли заморожено. И это не единичный пример.

Венгерское окно в Европу для тонущей российской верхушки. Смотрите расследрвание Новой газеты Видные люди:

На днях благодаря считающим себя либеральными российским СМИ вскрылась еще одна нехитрая схема по организации нового «ближнего тыла». Оказывается, Венгрия до прошлого года без малейших препятствий предоставляла вид на жительство в обмен на 300 тысяч евро инвестиций в государственные облигации сроком на пять лет. Государство – член ЕС для достижения желаемого результата даже постоянного проживания на своей территории не требовало, да и родственников с собой по итогу взять можно было сколько угодно. С получением гражданства, правда, могли возникнуть трудности, так как нужно было бы сдавать экзамен на владение венгерским языком. Но в стране с поголовно пророссийской политической элитой этот вопрос как-нибудь бы решили, видимо.

Среди счастливых участников закрытой уже программы в первую очередь выделяется семья Сергея Нарышкина – спикера незаконно избранной Госдумы, бывшего директора службы внешней разведки РФ и приближенного Путина, попавшего под западные санкции еще в 2014 году. Но обнаружилось и немало мелких сошек, для которых шестизначная сумма в евро, согласно российским законам, должна быть неподъемной ношей. Впрочем, стоит ли чему-то удивляться, если сам диктатор еще в тучные годы отправил дочерей поближе к истинным благам цивилизации? Россия сама по себе еще со времен прорубленного Петром Первым «окна в Европу» стала вечно тонущим кораблем, с которого регулярно бегут не только крысы, но и более тяжеловесные паразиты.

В конце концов, нельзя не отметить, что отдельным порождениям русского мира даже в обновляемой Украине стало на удивление комфортно. Можно по примеру Марии Максаковой не только гражданство получить, но и возможность спеть на параде по случаю Дня Независимости. Вот так странно получается: сначала поклевать соседей и мифическую «кровавую фашистскую хунту», а потом проситься к ним под крыло.

Так что никакой развал экономики и международная изоляция очередному поколению кремлевских «сливок общества», увы, не страшна – там, где их не пускают в дверь, они охотно пролезают через окно. Причем совершенно добровольно и сознательно.

Виталий Могилевский, Без Табу