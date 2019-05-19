Вашингтон назвал список официальных гостей на инаугурации Зеленского

К Зеленскому прилетят американские политики

На церемонию присяги президента Украины, которая состоится в 10:00 в понедельник, 20 мая, прибудет неслабая делегация из США. Правда, возглавлять ее будет не вице-президент или кто постарше, а министр энергетики Рик Перри. Он же, к слову, и является одним из инициаторов антироссийских санкций.

В воскресенье, 19 мая, накануне инаугурации Владимира Зеленского, в Белом доме опубликовали официальный список чиновников, которые отправились в Киев.



Поздравлять шестого президента Украины будут спецпредставитель госдепа по вопросам Украины Курт Волкер, посол Штатов в ЕС Гордон Сондланд, а также директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США Александр Видман и и.о. главы дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.

Комментируя список делегированных, Курт Волкер подчеркнул, что вернется в Украину в составе официальной миссии не только для участия в инаугурации, но и чтобы поблагодарить Петра Порошенко за работу между странами.

Кроме того, спецпредставитель Госдепа выразил надежду, что при Зеленском отношения Киева и Вашингтона только улучшатся.

Всего же инаугурацию нового главы государства посетят 60 иностранных гостей.

Напомним, Владимир Зеленский попросил прощения у жителей столицы за возможные неудобства из-за инаугурации. А они обязательно будут, поскольку в понедельник в Киеве перекроют огромнейшее количество улиц.