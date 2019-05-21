Вакарчук заставит Зеленского ответить за "все" - заявление

Вакарчук заставит Зеленского ответить за "все" - заявление

Певец Святослав Вакарчук рассказал о перспективах сотрудничества с новой властью. Спойлер: к общей работе готов, но в случае чего он может "дать пинка" Зеленскому.

Об этом лидер партии "Голос" заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

По мнению Вакарчука, нового президента нужно постоянно контролировать.

"Я думаю, что мы заплатили после этого очень высокую цену, чтобы больше не экспериментировать. Поэтому новая политика это не слепая вера в президента, а это сделать так, чтобы новый президент был подотчетен людям, избирателям", - сказал певец.

И добавил, что готов к сотрудничеству со "Слугой", но в случае чего он сможет заставить ВАЗа отвечать перед народом.

"Мы в этом смысле готовы на самом деле его во всех его положительных реформах абсолютно поддерживать. Более того - подталкивать и предлагать еще более радикальные реформы. Но, если вдруг он будет изменять интересам своих избирателей, то мы заставим его отвечать перед избирателями", - сказал Вакарчук.

Отметим, что сотрудничества с "Голосом" не исключает и сама Команда Зе.

Об этом рассказал экс-министр финансов и член команды Зе Александр Данилюк.

По словам политика такой союз возможен, но лишь при условии, что "Голос" Вакарчука будет разделять взгляды команды Зеленского.

Стоит отметить, что часть принципов команд Зе и Ва вполне себе совпадают. Все их можно свести к одной аморфной идее: "Люди превыше всего".

Выйдет ли что-то из всего этого –покажет время. Но одно нам известно точно: политсила Зеленского пройдет в парламент, а вот касательно "Голоса" Вакарчука мы пока не уверены.