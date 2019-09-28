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Вакарчук утаил доход. Причина поражает - СМИ

18:30
Вакарчук утаил доход. Причина поражает - СМИ - фото 1
Вакарчук утаил доход. Причина поражает - СМИ

Намедни лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предпочел политике творчество и улетел на концерт в Минск. Журналисты попытались разузнать, сколько певец заработал в Беларуси. Но случилось непредвиденное.

"Голос" отказался от "подачки" Слуги народа

Об этом сообщают "Украинские новости".

Организаторы концерта отказался предоставлять журналистам запрашиваемую информацию, хотя сам Вакарчук ранее заявлял о бесплатности своего выступления.

"Информация, которую вы запросили, является конфиденциальной",- заявили организаторы.

Нардеп от подробных комментариев также отказался.

Отметим, что Святослав Вакарчук подвергался критике за свое творчество и ранее. Еще до выборов в парламент, его заподозрили в незаконной агитации. Однако певец все обвинения решительно отрицал.

"Во время концерта у нас нет агитации. Это во-первых. Во-вторых, нас поставили в условия, когда до выборов есть только два месяца. Мы только успели заявить, что баллотируемся в Парламент, и здесь сразу со всех сторон нам указывают, чего нельзя делать. Скажите, а можно проводить выборы по мажоритарной системе? Можно, не дожидаясь решения Конституционного суда, говорить, что выборы конституционные?", - заявил политик.

А вот в чем 100% можно упрекнуть "Голос", так это в наеме ботофермы. Больше об этом читайте здесь.

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Святослав Вакарчук Минск Беларусь Новости Украина
Украинские новости
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