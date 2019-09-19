На Вакарчука работала огромная ботоферма - СМИ
В преддверии выборов в Раду на Святослава Вакарчука и Анатолия Гриценко работала огромная ботоферма.
Об этом сообщается в расследовании "Слідство.Інфо".
Как передает СМИ, Василий Бидун (журналист издания – прим. ред.) проработал целых полтора месяца на компанию, связанную со скандальным пиар-агентством "Pragmatico".
По рассказам журналиста, весь этот срок он занимался написанием комментариев в поддержку того или иного политика.
Так, в материалах о "Гражданской позиции" подчеркивался многолетний опыт Анатолия Гриценко; о "Голосе" - акцентировалось внимание на молодости и незапятнанности политиков.
Все разнарядки боты получали через Телеграм.
Результат работы и траты на нее весьма впечатляют.
Как и ожидалось, данное расследование не очень понравилось упомянутым политикам: Гриценко обозвал работников СМИ дилетантами, а Вакарчук заявил о неосведомленности в данной теме.
Напомним, кампанию Гриценко «профинансировал» целый город. Как такое возможно?