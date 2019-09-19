На Вакарчука работала огромная ботоферма - СМИ

На Вакарчука работала огромная ботоферма - СМИ

В преддверии выборов в Раду на Святослава Вакарчука и Анатолия Гриценко работала огромная ботоферма.

Об этом сообщается в расследовании "Слідство.Інфо".

Как передает СМИ, Василий Бидун (журналист издания – прим. ред.) проработал целых полтора месяца на компанию, связанную со скандальным пиар-агентством "Pragmatico".

По рассказам журналиста, весь этот срок он занимался написанием комментариев в поддержку того или иного политика.

Так, в материалах о "Гражданской позиции" подчеркивался многолетний опыт Анатолия Гриценко; о "Голосе" - акцентировалось внимание на молодости и незапятнанности политиков.

Все разнарядки боты получали через Телеграм.

Результат работы и траты на нее весьма впечатляют.

Как и ожидалось, данное расследование не очень понравилось упомянутым политикам: Гриценко обозвал работников СМИ дилетантами, а Вакарчук заявил о неосведомленности в данной теме.

Напомним, кампанию Гриценко «профинансировал» целый город. Как такое возможно?