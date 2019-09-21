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Вакарчук ушел из Рады и улетел на концерт. В Минск

12:00
Вакарчук ушел из Рады и улетел на концерт. В Минск - фото 1
Вакарчук ушел из Рады и улетел на концерт. В Минск

Глава партии «Голос» Святослав Вакарчук предпочел политике творчество и улетел на концерт в Минск.

"Голос" отказался от "подачки" Слуги народа

Как сообщают СМИ, певец ушел из Рады еще до закрытия заседания. Немного погодя он спохватился и оправдался за свой поступок.

"Конституция Украины позволяет народному депутату заниматься творческой деятельностью, а бог запрещает мне не заниматься творческой деятельностью", – заявил бард.

Отметим, что Вакарчук подвергался критике за свое творчество и ранее. Еще до выборов в парламент, его заподозрили в незаконной агитации. Однако певец все обвинения старательно отрицал.

"Во время концерта у нас нет агитации. Это во-первых. Во-вторых, нас поставили в условия, когда до выборов есть только два месяца. Мы только успели заявить, что баллотируемся в Парламент, и здесь сразу со всех сторон нам указывают, чего нельзя делать. Скажите, а можно проводить выборы по мажоритарной системе? Можно, не дожидаясь решения Конституционного суда, говорить, что выборы конституционные?", - заявил политик.

А вот в чем действительно можно упрекнуть "Голос", так это в наеме ботофермы. Больше об этом читайте здесь.

 

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