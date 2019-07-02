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Вакарчук обозвал Крым "российским" - ВИДЕО

09:03
Вакарчук обозвал Крым «российским» - ВИДЕО - фото 1
Вакарчук обозвал Крым «российским» - ВИДЕО

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук после газового фейла продолжает попадать в неприятные истории. Очередной курьез приключился в Харькове: певец обозвал Крым российским.

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ЧП приключилось 30 июня. Выступая перед слушателями, он заявил следующее.

"После страшных событий на Майдане Независимости, после Революции достоинства, когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали изменений", - сказал певец.

Благо, это всего лишь оговорка. Однако на этом словесные приключения музыканта не ограничились. Как говорилось выше, ранее у Вакарчука возникли проблемы с газом. Придя на дебаты с прожжённой (в плане политики – прим. ред) Леди Ю, он не смог ответить на вопрос о цене газа за один куб. Добрый ведущий дал подсказку: "8.50".

Но певец не расслышал и назвал сумму в 250 грн. В общем, смотрите сами.

Отметим, что перед президентскими выборами Вакарчук старательно избегал четкого ответа на вопрос о своих политических амбициях. Вскоре он и вовсе заявил, что в политику идти не собирается. Но позже передумал.

Ну и говоря о позитиве: у певца уже есть политический опыт, и не только в выступлениях на Майдане и в фейсбуке. Так, в свое время он избирался в Раду, но особых талантов так и не проявил.

Напомним, Вакарчук ярко отжег на свадьбе друга.

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