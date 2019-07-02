Вакарчук обозвал Крым "российским" - ВИДЕО

Вакарчук обозвал Крым «российским» - ВИДЕО

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук после газового фейла продолжает попадать в неприятные истории. Очередной курьез приключился в Харькове: певец обозвал Крым российским.

ЧП приключилось 30 июня. Выступая перед слушателями, он заявил следующее.

"После страшных событий на Майдане Независимости, после Революции достоинства, когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали изменений", - сказал певец.

Благо, это всего лишь оговорка. Однако на этом словесные приключения музыканта не ограничились. Как говорилось выше, ранее у Вакарчука возникли проблемы с газом. Придя на дебаты с прожжённой (в плане политики – прим. ред) Леди Ю, он не смог ответить на вопрос о цене газа за один куб. Добрый ведущий дал подсказку: "8.50".

Но певец не расслышал и назвал сумму в 250 грн. В общем, смотрите сами.

Отметим, что перед президентскими выборами Вакарчук старательно избегал четкого ответа на вопрос о своих политических амбициях. Вскоре он и вовсе заявил, что в политику идти не собирается. Но позже передумал.

Ну и говоря о позитиве: у певца уже есть политический опыт, и не только в выступлениях на Майдане и в фейсбуке. Так, в свое время он избирался в Раду, но особых талантов так и не проявил.

Напомним, Вакарчук ярко отжег на свадьбе друга.