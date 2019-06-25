Вакарчук ярко отжег на свадьбе друга - ФОТО

Вакарчук ярко отжег на свадьбе друга - ФОТО

Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук, как и Зеленский, умудряется чередовать отдых и политику. Так, намедни певца заметили на свадьбе гитариста "Океана Ельзы" Владимира Опсеницы.

Судя по всему церемония прошла 22-23 июня в Грузии. Снимки со свадьбы выложил сам музыкант в Instagram.

"Ну что, Влада все. Горд быть первым свидетелем", - написал под снимками политик.

Помимо Вакарчука, молодоженов поздравили и комментаторы сети.

"Чудесная невеста среди бескрайнего океана", "Поздравляю молодоженов", "Невероятные! Счастья и любви новой семье", - пишут люди.

Напомним, лидер "Самопомочи" Андрей Садовый заявил о договоренностях с "Голосом" Вакарчука. Тот стал все отрицать. Мэр Львова удивился и дал жесткий ответ.