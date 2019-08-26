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Вакарчук объединится с Зеленским - заявление

16:30
Вакарчук объединится с Зеленским - заявление - фото 1
Вакарчук объединится с Зеленским - заявление

Депутат "ЕС" Артур Герасимов рассказал о скором заключении союза между политсилами Святослава Вакарчука и Владимира Зеленского.

"Голос" отказался от "подачки" Слуги народа

По словам политика, голосование за новую коалицию состоится во вторник, 27 августа.

"Сегодня мы увидели прообраз новой коалиции. Мы четко сейчас видим, что это будет "Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина". Одно дело - это политические заявления, а другое - это когда подтверждаются определенные действия. Так вот сегодня распределялось большинство должностей среди различных фракций. Среди них - оппозиционные. Мы увидели, что некоторые из них вовсе не оппозиционные", - заявил Герасимов.

Вакарчук объединится с Зеленским - заявление - фото 186556

Артур Герасимов

И добавил следующее:

"Мы видим, что идет тесное сотрудничество и перераспределение мнений "Слугой народа", "Голосом" и "Батькивщиной". Сегодня мы увидели это в принятых предыдущих решениях. Завтра во время работы группы уже будем голосовать".

Отметим, что заявление о вероятной коалиции с "Голосом" неоднократно делали и сами "слуги народа". Однако после ошеломляющей победы на выборах в Раду, "Слуга народа" заявила, что она и вовсе не нуждается в союзе с другими партиями.

К тому же политсила Вакарчука весьма критически относится к "зеленым". Во всяком случае на словах. А вот "Батькивщина" Тимошенко вполне даже может пойти на альянс с партией Зеленского.

Напомним, Вакарчук попросил защиты у Зеленского.

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Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Партия Слуга народа Партия Голос Батьківщина Новости Украина
РБК Украина
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