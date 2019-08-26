Вакарчук объединится с Зеленским - заявление

Вакарчук объединится с Зеленским - заявление

Депутат "ЕС" Артур Герасимов рассказал о скором заключении союза между политсилами Святослава Вакарчука и Владимира Зеленского.

По словам политика, голосование за новую коалицию состоится во вторник, 27 августа.

"Сегодня мы увидели прообраз новой коалиции. Мы четко сейчас видим, что это будет "Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина". Одно дело - это политические заявления, а другое - это когда подтверждаются определенные действия. Так вот сегодня распределялось большинство должностей среди различных фракций. Среди них - оппозиционные. Мы увидели, что некоторые из них вовсе не оппозиционные", - заявил Герасимов.

Артур Герасимов

И добавил следующее:

"Мы видим, что идет тесное сотрудничество и перераспределение мнений "Слугой народа", "Голосом" и "Батькивщиной". Сегодня мы увидели это в принятых предыдущих решениях. Завтра во время работы группы уже будем голосовать".

Отметим, что заявление о вероятной коалиции с "Голосом" неоднократно делали и сами "слуги народа". Однако после ошеломляющей победы на выборах в Раду, "Слуга народа" заявила, что она и вовсе не нуждается в союзе с другими партиями.

К тому же политсила Вакарчука весьма критически относится к "зеленым". Во всяком случае на словах. А вот "Батькивщина" Тимошенко вполне даже может пойти на альянс с партией Зеленского.

Напомним, Вакарчук попросил защиты у Зеленского.