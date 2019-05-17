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Вакарчук не намерен уходить из музыки даже после избрания нардепом

09:00
Вакарчук не собирается отказываться от выступлений после выборов - фото 1
Вакарчук не собирается отказываться от выступлений после выборов

Как показывают социологические опросы, украинцы хотят видеть в Верховной Раде Святослава Вакарчука без партии. Но, судя по всему, увидят партию без него самого.

Как оказалось, с концертной деятельностью фронтмен группы "Океан Ельзи" прощаться не собирается, хотя и объявил о походе в политику. По данным "Украинской правды", сочетать приятное с полезным артист решил из-за "верности принципам".

Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но"

Правда, полноценно вести и гастроли, и присутствовать на заседаниях Рады у Вакарчука вряд ли получится. А с учётом предыдущего опыта певца, когда он прошёл в нардепы, толком не появлялся в парламенте и в итоге сложил с себя полномочия, с высокой долей вероятности можно предположить, что так же будет и в этой каденции. По крайней мере, представить Вакарчука погрязающем в политических распрях весьма сложно.

Кроме того, немаловажен и тот факт, что по закону нардеп не должен получать иных доходов кроме зарплаты. А это значит, что концерты Вакарчука станут бесплатными. Или же он будет нарушать закон. Ну, или просто не пойдёт в Раду, сохранив за собой номинальную должность главы партии "Голос".

- Я выступаю за полную аутентичность. В политике нужно оставаться самим собой. Аутентичность - один из наших принципов. Возьмём, к примеру, Черчилля, или сейчас Трампа - при любых обстоятельствах они оставались и остаются сами собой. Если мне придётся уйти в исполнительную власть, то как я смогу отказаться от творчества? Я тогда не буду, - заявил Вакарчук после презентации своей политсилы.

При этом графики концертов "Океана" расписаны не на целый год. Вплоть до 20 сентября он будет радовать зрителей своими песнями, а закончит тур в Минске.

Напомним, в данный момент, согласно соцопросам, в Верховную Раду проходит шесть партий. Политсилы Вакарчука в этом списке нет, но только из-за того, что презентовал ее артист лишь день назад, а исследования проводили в начале мая.

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Святослав Вакарчук Океан Ельзи Верховна Рада Выборы в Раду 2019 Новости
Украинская правда
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