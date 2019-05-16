Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но"

Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но"

Команда Зе не исключает возможной коалиции между политсилами Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука. Но есть одно условие.

Об этом рассказал экс-министр финансов и член команды Зе Александр Данилюк.

По словам политика такой союз возможен, но лишь при условии, что "Голос" Вакарчука будет разделять взгляды команды Зеленского.

Стоит отметить, что часть принципов команд Зе и Ва вполне себе совпадают. Все их можно свести к одной амфорфной идее: "Люди превыше всего".

Выйдет ли что-то из всего этого –покажет время. Но одно нам известно точно: политсила Зеленского пройдет в парламент, а вот касательно "Голоса" Вакарчука мы пока не уверены.

Напомним, 16 мая фронтмен группы "Океан Ельзи", отказавшийся бороться за президентское кресло в этом году, и набравший за счет этого немало симпатий, провел презентацию своей политической силы. Называется партия Святослава Вакарчука "Голос".