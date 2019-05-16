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В Раду проходят шесть партий: рейтинги политсил

Вчера, 15:00
Социологи рассказали, какими могут быть результаты парламентских выборов - фото 1
Социологи рассказали, какими могут быть результаты парламентских выборов

Едва в Украине успели завершиться президентские выборы, как социологи уже приступили к проведению исследований по поводу предстоящего парламентского голосования. И результаты опросов, нужно сказать, совершенно неутешительные для многих партий.

Согласно данным "Социальный мониторинг", украинского института социальных исследований им. А. Яременко и социологической группы "Рейтинг", если бы выборы в Верховную Раду проходили сейчас, пятипроцентный проходной барьер смогли бы преодолеть лишь шесть политсил.

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Среди трех тысяч респондентов из 24 регионов Украины большинство готово отдать свой голос за несуществующую в жизни партию Владимира Зеленского "Слуга народа". Именно она набирает 39,9% симпатий среди опрошенных.

На втором месте - перекрасившиеся регионалы с их Оппозиционной платформой - "За Жизнь" - 10,9%. Вслед за ними расположилась разлагающаяся после поражения Петра Порошенко БПП с 10,6% сторонников. Четвертое место рейтинга досталось "Батькивщине" с небольшим отставанием - 9,1%.

А в числе последних в Раду могут попасть представители "Силы и чести" Игоря Смешко, которые только на одну десятую превышают проходной барьер.

И аккурат в 5% вложился Анатолий Гриценко, который, собственно, пока и завершает рейтинг "проходников".

Не попадают в Раду депутаты из "Оппоблока" и "Радикалы", которым нехватает 1,5 и 1,7%. Еще ниже рейтинг у "свободовцев" - 2,4% сторонников.

Два процента набирают представители "Самопомочі".

Впрочем, результаты опросов совершенно не могут считаться показательными, поскольку "Слуга народа" в ближайшие пару месяцев только будет создаваться в реальной жизни, а не на бумаге. Другие же партии претерпят колоссальные изменения и реформации. Кроме того, сегодня на арену политической гонки вышел "Голос" Святослава Вакарчука.

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Выборы в Раду 2019 социология Батьківщина БПП / Солидарность Святослав Вакарчук Новости Украина Партия Голос
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