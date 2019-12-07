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Вакарчук будет стоять вместе с Зеленским. Но есть одно "но" – заявление

16:00
Вакарчук будет стоять вместе с Зеленским – заявление - фото 1
Вакарчук будет стоять вместе с Зеленским – заявление

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук готов «стоять рядом» с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом политик заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

По словам Вакарчук, он выступает за прекращение огня и обмен пленными и готов для этого стоять рядом с президентом. Но при одном условии.

"Я в этом готов стоять рядом с ним. И весь украинский народ готов стоять рядом с ним", - заявил политик и отметил, что президенту придется очень тяжело на переговорах.

"На встрече в Париже напротив президента Зеленского будет сидеть три человека. Двое из них — это партнеры, которые будут поддерживать стремление Украины к миру, но иметь собственный политический порядок дня. И один — представитель страны, которая захватила часть нашей территории и намерение которой — враждебное: ослабить максимально украинские позиции", - заявил политик.

Отметим, что за день до саммита, Святослав Вакарчук проведет совместный митинг с Петром Порошенко и Юлии Тимошенко "против капитуляции". Предположительно, в акции на Майдане примут участие десятки тысяч человек.

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