В Житомирской области зафиксировали новый "пожар угрожающих масштабов"

Новый пожар в Житомирской области пытаются локализовать

Вечером в четверг, 23 апреля, в и без того охваченной огнем Житомирской области обнаружили новый очаг возгорания, который практически моментально охватил немалую территорию. Впрочем, намного опаснее то, что пожар может распространиться на критически большую площадь.

Сегодня вечером в пресс-службе Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, относящееся к министерству внутренних дел, заявили об очередном пожаре в регионе.

- В Поясковском лесничестве Белокоровицкого лесхоза возникло возгорание которое моментально приобрело угрожающие масштабы, - отметили чиновники. - Над локализацией возгорания работают около 50 работников лесной охраны и более 10 единиц техники. К тушению присоединились 25 спасателей с четырьмя автоцистернами. Работает авиация.

Поскольку ситуация может выйти из-под контроля, на место ЧП в срочном порядке перебрасывают спасателей из соседних лесных хозяйств.

Площадь возгорания в ГСЧС не называют, однако утверждают, что сложность заключается еще и в том, что параллельно с тем огнеборцы заняты тушением огня возле соседнего Велидницкого лесничества.

Напомним, лесные пожары у Чернобыльской АЭС длятся уже три недели. Почти две недели полыхает в Житомирской области. Большинство очагов возгорания возникли из-за поджогов. При этом в правоохранительных ведомствах пытаться противодействовать диверсиям очень долго даже не думали. Лишь на днях Аваков заявил о создании спецгруппы по расследованию поджогов возле Припяти и Чернобыля.

На днях силовики приступили к так называемой "антидиверсионной операции" в Зоне отчуждения, в которой принимает участие Нацгвардия. Именно с того момента впервые за долгое время спасатели перестали фиксировать новые очаги возгораний, так что, судя по всему, речь идет о последовательных диверсиях. Но вот в Житомирской области возгорания продолжаются.