Владимир Зеленский Карантин в Украине Александр Юрченко Хасиды Геннадий Кернес Беларусь война на Донбассе Досье

В Житомирской области масштабно горит свалка, огонь может перекинуться на лес

16:00
Пожар локализован, но все еще может разгореться - фото 1
Пожар локализован, но все еще может разгореться

В городе Овруч Житомирской области уже несколько дней продолжает гореть не огороженная свалка, а из-за быстрого распространения пожара в случае, если спасателям не удастся удержать огонь, пламя может перекинуться на лес.

Как заявили в воскресенье, 20 сентября, в пресс-службе ГСЧС Житомирской области, общая площадь распространения пожара составляет 400 квадратных метров.

Под Киевом горит военный полигон, сотня военных тушит бушующее пламя

- Мусор на этой территории горит не в первый раз, - подчеркнули огнеборцы. - Из-за отсутствия ограждения доступ к свалке имели и посторонние лица.

По словам сотрудников спасательного ведомства, особую опасность пожар представляет для леса, который находится рядом. Фактически в любой момент огонь может перекинуться на деревья, а тогда бороться с огнем станет чрезвычайно сложно.

В Житомирской области масштабно горит свалка, огонь может перекинуться на лес - фото 205659

Со вчерашнего дня на месте ЧП работает спецтехника. Бульдозеры разгребают не потушенный но тлеющий мусор, а спасатели заливают его водой.

В данный момент огонь уже удалось локализовать, но окончательно его распространение еще не завершено. Теоретически ситуация может значительно ухудшиться.

Из-за чего произошел пожар, еще неизвестно. Вполне может быть, что причиной инцидента является поджог. По крайней мере, множество масштабных лесных и не только пожаров, которые недавно охватили многие регионы Украины, были вызваны именно намеренными действиями злоумышленников.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ГСЧС Житомирская область спасатели пожар лес Новости Украина
Без Табу
Другое на тему
Олег Винник и Алена Шоптенко - фото 1
Танці з зірками 2020 - смотреть онлайн 4 выпуск - 20 сентября 2020
21:25
Верещук и российские пропагандисты-террористы - фото 1
"Слуга народа" Верещук в 2015 году была в Москве на премии за пропаганду терроризма (ФОТО)
14:00
Кандидат от "слуг" связан с убийцей Гандзюк - фото 1
"Слуги народа" тащит на местные выборы соратника Мангера
12:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Мир помнит - фото 1
Гром в раю: Как изменили мир события 11 сентября 2001 года
11 сентября, 12:12
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
04 сентября, 10:25
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30