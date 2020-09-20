В Житомирской области масштабно горит свалка, огонь может перекинуться на лес

Пожар локализован, но все еще может разгореться

В городе Овруч Житомирской области уже несколько дней продолжает гореть не огороженная свалка, а из-за быстрого распространения пожара в случае, если спасателям не удастся удержать огонь, пламя может перекинуться на лес.

Как заявили в воскресенье, 20 сентября, в пресс-службе ГСЧС Житомирской области, общая площадь распространения пожара составляет 400 квадратных метров.

- Мусор на этой территории горит не в первый раз, - подчеркнули огнеборцы. - Из-за отсутствия ограждения доступ к свалке имели и посторонние лица.

По словам сотрудников спасательного ведомства, особую опасность пожар представляет для леса, который находится рядом. Фактически в любой момент огонь может перекинуться на деревья, а тогда бороться с огнем станет чрезвычайно сложно.

Со вчерашнего дня на месте ЧП работает спецтехника. Бульдозеры разгребают не потушенный но тлеющий мусор, а спасатели заливают его водой.

В данный момент огонь уже удалось локализовать, но окончательно его распространение еще не завершено. Теоретически ситуация может значительно ухудшиться.

Из-за чего произошел пожар, еще неизвестно. Вполне может быть, что причиной инцидента является поджог. По крайней мере, множество масштабных лесных и не только пожаров, которые недавно охватили многие регионы Украины, были вызваны именно намеренными действиями злоумышленников.