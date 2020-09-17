Под Киевом горит военный полигон, сотня военных тушит бушующее пламя

Под Киевом горит военный полигон, сотня военных тушит пламя

В четверг, 17 сентября, в Девичах Киевской области загорелся военный полигон.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Украины.

"17 сентября на территории военного полигона в Девичках возник пожар. Лес начал гореть около 14.00. В месте возгорания сразу выехал дежурный пожарный расчет военной части А2399. В настоящее время, к тушению привлечены военнослужащие воинской части А2399, ГСЧС, Национальной гвардии и лесники", - говорится в сообщении.

Как уточняет источник, на месте ЧП работают 120 военнослужащих и три единицы пожарной техники. Пресс-служба Сухопутных войск Украины призывает жителей военного городка сохранять спокойствие и оставаться дома.

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