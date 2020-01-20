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В здании ЦИК укоротил себе жизнь сотрудник Госохраны

20:42
В здании Центризбиркома застрелился сотрудник Управления госохраны - фото 1
В здании Центризбиркома застрелился сотрудник Управления госохраны

ЧП с трагическим исходом произошло вечером в самом центре Киева в понедельник, 20 января.

В здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) застрелился сотрудник Управления государственной охраны (УГО).

Об этом сообщает УНИАН. Журналистам издания эту информацию уже подтвердил начальник Управления государственной охраны Сергей Рудь.

«Проводятся следственные действия, вам все расскажут позже», - сказал он. На уточняющий вопрос, соответствует ли действительности эта информация, Рудь сказал:«Есть 200-й, да».

По не подтвержденной пока информации, сотрудник Госохраны свел счеты с жизнью из табельного оружия.

Напомним, что неделю назад вечер понедельника в Киеве также не задался - тогда кипятком из прорвавшихся труб затопило ТРЦ Ocean Plaza, но при всей эпичности масштабов, к счастью, обошлось без летальных исходов.

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УНИАН
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