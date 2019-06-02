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В Запорожье ребенок двое суток просидел в квартире с мертвыми родителями

13:00
33-летний мужчина убил жену и пытался повесить ребенка - фото 1
33-летний мужчина убил жену и пытался повесить ребенка / ТСН

Жутчайшая трагедия разыгралась в Запорожье в казавшейся дружной семье. 33-летний мужчина устроил кровавую баню в съемной квартире, в которой жил вместе с женой и маленьким ребенком.

Зарубив жену топором, обезумевший глава семьи попытался повесить собственного сынишку, а затем - сам залез в петлю.

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Лишь по счастливой случайности ребенок сорвался и даже не пострадал. Физически, по крайней мере. Морально же для двухлетнего малыша пребывание в закрытой квартире, где находится разрубленная мать и мертвый отец, пройти даром никак не может.

Обнаружили ребенка и трупы родственники семьи, которые долгое время не могли связаться с мужем и женой. Когда открыли дверь - ужаснулись. 25-летняя женщина лежала в луже собственной крови, ее муж висел на веревке, а рядом болталась пустая петля. Малыш же сидел у мамы и грыз кусочек хлеба.

Полицейские же утверждают, что ребенок по замыслу отца должен был умереть. Причиной случившегося называют безденежье и ревность. Семейство не платило за квартиру уже несколько месяцев, а работы у главы семьи не было.

- Ребенок в шоковом состоянии, он был запуган, и то, что увидели врачи, когда мы отвезли в больницу - на шее у ребенка были признаки удушения, - сказала руководитель отдела по делам несовершеннолетних Запорожского горсовета Наталья Сиворакша.

Напомним, относительно недавно похожий случай произошел в Киеве на Березняках. Родители мальчика обдолбались наркотиками и поймали передоз, а ребенка обнаружили в закрытой квартире спустя девять дней после гибели взрослых.

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