Под Николаевом погибли руководители областной полиции (ФОТО)

Руководители полиции Николаевской области погибли в ДТП

Утром во вторник, 8 октября, насмерть разбились в ДТП полковник полиции Сергей Сидоренко и подполковник Владимир Илличко. Тoyota, на которой ехали копы, на огромной скорости врезалась в Lexus.

В результате аварии заместитель начальника управления полиции-руководитель криминальной полиции области Сергей Сидоренко и временно исполняющий начальника нацполиции региона Владимир Илличко получили не совместимые с жизнью травмы.

Об этом сообщили на странице полиции в Facebook. По данным правоохранителей, авария произошла в районе села Шевченково Витовского района Николаевской области на дороге "Херсон - Николаев".

"Тойота", на которой ехали офицеры полиции, влетела в "Лексус". Водитель последнего авто был госпитализирован с места ЧП.

Тела погибших в данный момент вырезают из груды металла спасатели.

По факту смертельного ДТП открыто уголовное дело по части третьей статьи 286 УК Украины - "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц".

Следователи выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.