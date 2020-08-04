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В Запорожье девушка сгорела заживо у церкви- страшные ФОТО

Вчера, 17:19
В Запорожье девушка сгорела заживо у церкви- СМИ - фото 1
В Запорожье девушка сгорела заживо у церкви- СМИ

Во вторник, 4 августа, в Запорожье девушка совершила самоподжог у здания римско-католической церкви.

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Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой источник в полиции.

Инцидент произошел около 4 утра. Облив себя легковоспламеняющимся веществом, женщина совершила самоподжог. Позже она умерла от полученных ожогов.

В Запорожье девушка сгорела заживо у церкви- страшные ФОТО - фото 203578

"Работники полиции установили личность погибшей. Ею оказалась жительница Запорожья 1996 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "самоубийство", - рассказали в НПУ.

В Запорожье девушка сгорела заживо у церкви- страшные ФОТО - фото 203579

Как уточнил источник, причину и обстоятельства происшествия установит следствие.

Напомним, "хочу, чтобы меня услышали": Мужчина поджег себя под ОПУ – ВИДЕО.

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Запорожье церковь Национальная полиция Новости События
РБК Украина
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