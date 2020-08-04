В Запорожье девушка сгорела заживо у церкви- страшные ФОТО

В Запорожье девушка сгорела заживо у церкви- СМИ

Во вторник, 4 августа, в Запорожье девушка совершила самоподжог у здания римско-католической церкви.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой источник в полиции.

Инцидент произошел около 4 утра. Облив себя легковоспламеняющимся веществом, женщина совершила самоподжог. Позже она умерла от полученных ожогов.

"Работники полиции установили личность погибшей. Ею оказалась жительница Запорожья 1996 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "самоубийство", - рассказали в НПУ.

Как уточнил источник, причину и обстоятельства происшествия установит следствие.

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