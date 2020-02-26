"Хочу, чтобы меня услышали": Мужчина поджег себя под ОПУ – ВИДЕО

"Хочу, чтобы меня услышали": Мужчина поджег себя под ОПУ – ВИДЕО

В среду, 26 февраля, во время протестов под ОПУ один из митингующих попытался совершить акт самосожжения. Но ему помешали.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "Киев оперативный".

"Только (что - прим. ред.) на Банковой, под офисом Президента, мужчина поджег себя. Пламя потушили, но он успел получить серьезные ожоги. Сейчас ему оказывают помощь правоохранители. Ожидают врачей", - говорится в сообщении.

Позже СМИ удалось взять комментарий у мужчины, совершившего неудачный акт самосожжения. Им оказался житель с. Новоивановка Сумской области, ранее пострадавший от земельной аферы.

"Я хочу, чтобы меня услышали. Никому плохо не сделал. Причина? Безвластие, коррупция. Земля…которую у нас украл сельский совет. Нам не дали распаивать, украли все документы. Нет закона, у них закон – деньги. Чувствую себя очень тяжело и плохо", - заявил потерпевший.

Напомним, закарпатец поджег иностранца на дискотеке. Последствия печальны – ФОТО.