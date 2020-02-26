Коронавирус из Китая Новые Санжары Владимир Зеленский война на Донбассе

"Хочу, чтобы меня услышали": Мужчина поджег себя под ОПУ – ВИДЕО

13:57
"Хочу, чтобы меня услышали": Мужчина поджег себя под ОПУ – ВИДЕО - фото 1
"Хочу, чтобы меня услышали": Мужчина поджег себя под ОПУ – ВИДЕО

В среду, 26 февраля, во время протестов под ОПУ один из митингующих попытался совершить акт самосожжения. Но ему помешали.

В Днепре мужчина сжег собутыльника под камеры телефонов прохожих - ВИДЕО

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "Киев оперативный".

"Только (что - прим. ред.) на Банковой, под офисом Президента, мужчина поджег себя. Пламя потушили, но он успел получить серьезные ожоги. Сейчас ему оказывают помощь правоохранители. Ожидают врачей", - говорится в сообщении.

Позже СМИ удалось взять комментарий у мужчины, совершившего неудачный акт самосожжения. Им оказался житель с. Новоивановка Сумской области, ранее пострадавший от земельной аферы.

'Хочу, чтобы меня услышали': Мужчина поджег себя под ОПУ – ВИДЕО - фото 196406

"Я хочу, чтобы меня услышали. Никому плохо не сделал. Причина? Безвластие, коррупция. Земля…которую у нас украл сельский совет. Нам не дали распаивать, украли все документы. Нет закона, у них закон – деньги. Чувствую себя очень тяжело и плохо", - заявил потерпевший.

Напомним, закарпатец поджег иностранца на дискотеке. Последствия печальны – ФОТО.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина Киев Офис Президента
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Украина у русских закупит тесты на коронавирус, которые не применялись на инфицированных людях - фото 1
Замглавы СНБО протащил закупку непроверенных российских тестов на коронавирус (ФОТО)
17:00
Виктор Ляшко стал главным санитарным врачом Украины - фото 1
Кабмин назначил главного санитарного врача страны
15:40
В Харькове вернули проспект Жукова: Раскрыты детали - фото 1
В Харькове вернули проспект Жукова: Раскрыты детали
14:50
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00
Протесты в Новых Санжарах могли случиться в любом населенном пункте Украины - фото 1
300 санжарцев: Почему украинцы готовы расправляться с эвакуированными из Уханя
21 февраля, 10:00