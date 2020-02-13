В Японии впервые зафиксировали смерть от китайского коронавируса

Коронавирус убивает за пределами Китая

В четверг, 13 февраля, во третий раз с начала эпидемии нового вируса была зафиксирована гибель зараженного человека за пределами Китая. Об этом заявил министр здравоохранения Японии.

По словам главы минздрава Кацунобу Като, жертвой китайского коронавируса стала 80-летняя женщина из префектуры Канагава.

Подробностей случившегося с ней чиновник не привел, как и не рассказал, где именно японка подцепила болезнь.

С учетом гибели гражданки Японии от коронавируса за пределами КНР скончались по одному человеку в Филиппинах и Гонконге.

Всего же по официальным данным за последние сутки количество больных в Китае увеличилось до 60 тысяч человек, а численность погибших возросла до 1368.

Отметим, что на данный момент в нашей стране не зафиксированы случаи заболевания на китайский коронавирус. Ранее сообщалось, что 1 февраля в аэропорт "Борисполь" обратились 2 пассажира с подозрением на заболевание 2019-nCoV. К счастью, опасения врачей не подтвердились: больным был поставлен диагноз ОРВИ.

А пока наше правительство продолжает мониторить ситуацию и уже приняло определенные меры для обеспечения безопасности граждан страны. В частности, 3 февраля Кабмин утвердил план по борьбе с коронавирусом в Украине и создал штаб для противодействия болезни во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

При этом фактически Украина готова к предотвращению распространения болезни в случае ее проявления лишь на словах чиновников. Об этом свидетельствует и тот факт, что наших сограждан уже несколько суток не могут эвакупировать из Уханя.