"Извините, что мы не сдохли": ветераны АТО влупили по "слуге народа" мощным флешмобом
Намедни в «Слуге народа» выступили за сокращение льгот ветеранам АТО. Те ответили флешмобом "Извините, что мы не сдохли".
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.
Началось все со скандального заявления депутата Галины Третьяковой: "слуга народа" предложила пересмотреть списки льготников.
"Следует пересмотреть и перечень льготников. Если это был контракт, и человек сознательно шел на получения высокого денежного обеспечения, продавал свою наемную силу для того, чтобы защищать страну, – это был его выбор, и только так", - заявила политик.
Галина Третьякова - глава комитета ВРУ по вопросам соцполитики
Такой подход пришелся не по душе ветеранам АТО и они запустили флешмоб #Вибачте_що_ми_не_здохли.
Каждый ветеран поведал свою историю. Кто-то сироноизировал о своих "корыстных" целях.
"Президент заверил, что никакие льготы для военных, защищавших территориальную целостность Украины, не будут отменять. В государственном бюджете на следующий год должно быть предусмотрено финансирование социального обеспечения военнослужащих", - говорится в сообщении ОП.