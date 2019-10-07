"Извините, что мы не сдохли": ветераны АТО влупили по "слуге народа" мощным флешмобом

"Извините, что мы не сдохли": ветераны АТО влупили по «слуге народа» мощным флешмобом

Намедни в «Слуге народа» выступили за сокращение льгот ветеранам АТО. Те ответили флешмобом "Извините, что мы не сдохли".

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Началось все со скандального заявления депутата Галины Третьяковой: "слуга народа" предложила пересмотреть списки льготников.

"Следует пересмотреть и перечень льготников. Если это был контракт, и человек сознательно шел на получения высокого денежного обеспечения, продавал свою наемную силу для того, чтобы защищать страну, – это был его выбор, и только так", - заявила политик.

Галина Третьякова - глава комитета ВРУ по вопросам соцполитики

Такой подход пришелся не по душе ветеранам АТО и они запустили флешмоб #Вибачте_що_ми_не_здохли.

Каждый ветеран поведал свою историю. Кто-то сироноизировал о своих "корыстных" целях.

И желании отдохнуть на "элитных украинских курортах".

А другие просто отметили, что им не за что просить прощения.