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"Извините, что мы не сдохли": ветераны АТО влупили по "слуге народа" мощным флешмобом

10:36
"Извините, что мы не сдохли": ветераны АТО влупили по «слуге народа» мощным флешмобом - фото 1
"Извините, что мы не сдохли": ветераны АТО влупили по «слуге народа» мощным флешмобом

Намедни в «Слуге народа» выступили за сокращение льгот ветеранам АТО. Те ответили флешмобом "Извините, что мы не сдохли".

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Началось все со скандального заявления депутата Галины Третьяковой: "слуга народа" предложила пересмотреть списки льготников.

"Следует пересмотреть и перечень льготников. Если это был контракт, и человек сознательно шел на получения высокого денежного обеспечения, продавал свою наемную силу для того, чтобы защищать страну, – это был его выбор, и только так", - заявила политик.

'Извините, что мы не сдохли': ветераны АТО влупили по 'слуге народа' мощным флешмобом - фото 189148

Галина Третьякова - глава комитета ВРУ по вопросам соцполитики

Такой подход пришелся не по душе ветеранам АТО и они запустили флешмоб #Вибачте_що_ми_не_здохли.

'Извините, что мы не сдохли': ветераны АТО влупили по 'слуге народа' мощным флешмобом - фото 189149

Каждый ветеран поведал свою историю. Кто-то сироноизировал о своих "корыстных" целях.

'Извините, что мы не сдохли': ветераны АТО влупили по 'слуге народа' мощным флешмобом - фото 189150
И желании отдохнуть на "элитных украинских курортах".
'Извините, что мы не сдохли': ветераны АТО влупили по 'слуге народа' мощным флешмобом - фото 189152
А другие просто отметили, что им не за что просить прощения.
'Извините, что мы не сдохли': ветераны АТО влупили по 'слуге народа' мощным флешмобом - фото 189151
В Офисе Президента же поспешили всех успокоть словами о том, что никаких льгот никого не лишат.

"Президент заверил, что никакие льготы для военных, защищавших территориальную целостность Украины, не будут отменять. В государственном бюджете на следующий год должно быть предусмотрено финансирование социального обеспечения военнослужащих", - говорится в сообщении ОП.

'Извините, что мы не сдохли': ветераны АТО влупили по 'слуге народа' мощным флешмобом - фото 189153
Напомним, ВСУ и боевики не разведут войска. Названо условие.
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