В Верховном суде обвинили Шмыгаля в нарушении Конституции

Верховный суд засомневался в законности введенного Шмыгалем карантина

В пятницу, 29 мая, пленум Верховного Суда проанализировал решения Кабмина о введении карантина для противодействия пандемии коронавируса. В итоге служители Фемиды пришли к тому, что многие пункты ограничений нарушают Конституцию.

В связи с этим пленум ВСУ обратился в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность постановления Шмыгаля и компании.

Как заявили в ведомстве, в правительстве могли действовать совершенно незаконно, хотя для того, чтобы карантин соответствовал Конституции, существовали адекватные правовые механизмы.

"Верховный Суд с пониманием относится к ситуации в государстве, сложившейся в связи с распространением на территории Украины COVID-19, и в целом поддерживает меры, направленные на преодоление внешних и внутренних угроз безопасности и защите здоровья граждан, не противоречащие основному закону Украины ", - подчеркнули в институции - Судьи оспаривают конституционность ограничения предпринимательской деятельности, перевозки пассажиров, выезда за границу, права на мирные собрания, права на доступ к медицинской помощи и других решений правительства".

Кроме того, судьи требуют отмены поправки Верховной Рады об ограничении им же зарплат. Судя по всему, именно установление потолка оплаты труда на госслужбу в 40 тысяч гривен и привели к тому, что судьи озаботились нарушением Конституции правительством.

Впрочем, карантинные ограничения, хоть и могли быть нужными, на самом деле не совпадают с тем, что прописано в Основном законе. Ведь для противодействия распространению болезней ограничивать передвижения людей, закрывать бизнесы и так далее власти могут только при объявлении чрезвычайного положения. На такой шаг у Шмыгаля и Зеленского не пошли из-за возможности потерять рейтинг. Но при этом указы о закрытии бизнеса, запрете передвижений и так далее подписали. Только вот крупные торговые сети фактически получили при этом монополию на оказание услуг.

Напомним, сейчас, несмотря на рост количества зараженных, власти продолжают идти на отмену карантинных ограничений. При этом народ на какие-то санитарные нормы уже давно забил. Период массового игнорирования людьми необходимости поберечься закончился примерно после обнародования расследования команды "Бигус.инфо" о работающем ресторане Николая Тищенко "Велюр". Правда, и до этого люди находились на грани, не понимая, почему им запрещают работать даже в случае возможности придерживаться норм, а всевозможным представителям крупного бизнеса типа "Эпицентра" разрешают косить бабло, хотя никаких ограничений ни в одном магазине компании не придерживались.

Кроме того, в обществе достаточно людей, считающих, что "коронавирус придуман" и является результатом "заговора мирового правительства". Отрицающие существование болезни антипрививочники, адепты плоской Земли, прихожане УПЦ МП и прочие безумцы несут опасность для окружающих.

Полного выхода из карантина жаждут и члены Кабмина, благодаря которым в бюджете Украины - шаром покати.