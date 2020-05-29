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В МОЗ подготовили сюрприз для украинцев ко второй волне коронавируса

08:00
Ляшко заявил о том, что в МОЗ "сделали выводы", но массово тестировать людей не будут - фото 1
Ляшко заявил о том, что в МОЗ "сделали выводы", но массово тестировать людей не будут

Начисто провалившие по целому ряду причин борьбу с COVID-19 украинские чиновники заявляют о том, что готовы кардинально сменить тактику противостояния болезни в момент наступления второй волны китайского коронавируса.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Украина прошла пик пандемии COVID-19 – НАНУ

Правда, по словам медика, перемены не будут касаться закупок средств защиты для врачей по адекватным ценам или проведения массовых ПЦР-тестирований или анализов на антитела. В МОЗ просто хотят не вводить карантин по тому же принципу, что и в первую волну в случае второй.

- Вторая волна коронавируса может пойти по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний. Мы должны готовить систему здравоохранения к этому, чтобы не вводить тотальный карантин. Когда мы в первый раз заходили в тотальный карантин, мы постепенно ослабляем меры. Наш опыт стал предметом изучения, - похвастался Ляшко. - Мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, если будет вторая волна.

По словам чиновника, в данный момент медикам и вирусологам нужно придумать, как предотвратить наслоение разных инфекций и как не допустить одновременной эпидемии гриппа и коронавируса.

Примечательно, что сейчас, несмотря на рост количества зараженных, власти продолжают идти на отмену карантинных ограничений. При этом народ на какие-то санитарные нормы уже давно забил. Период массового игнорирования людьми необходимости поберечься закончился примерно после обнародования расследования команды "Бигус.инфо" о работающем ресторане Николая Тищенко "Велюр". Правда, и до этого люди находились на грани, не понимая, почему им запрещают работать даже в случае возможности придерживаться норм, а всевозможным представителям крупного бизнеса типа "Эпицентра" разрешают косить бабло, хотя никаких ограничений ни в одном магазине компании не придерживались.

Кроме того, в обществе достаточно людей, считающих, что "коронавирус придуман" и является результатом "заговора мирового правительства". Отрицающие существование болезни антипрививочники, адепты плоской Земли, прихожане УПЦ МП и прочие безумцы несут опасность для окружающих.

Полного выхода из карантина жаждут и члены Кабмина, благодаря которым в бюджете Украины - шаром покати.

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Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Пандемия коронавируса Карантин в Украине Новости
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