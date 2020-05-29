В МОЗ подготовили сюрприз для украинцев ко второй волне коронавируса

Ляшко заявил о том, что в МОЗ "сделали выводы", но массово тестировать людей не будут

Начисто провалившие по целому ряду причин борьбу с COVID-19 украинские чиновники заявляют о том, что готовы кардинально сменить тактику противостояния болезни в момент наступления второй волны китайского коронавируса.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Правда, по словам медика, перемены не будут касаться закупок средств защиты для врачей по адекватным ценам или проведения массовых ПЦР-тестирований или анализов на антитела. В МОЗ просто хотят не вводить карантин по тому же принципу, что и в первую волну в случае второй.

- Вторая волна коронавируса может пойти по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний. Мы должны готовить систему здравоохранения к этому, чтобы не вводить тотальный карантин. Когда мы в первый раз заходили в тотальный карантин, мы постепенно ослабляем меры. Наш опыт стал предметом изучения, - похвастался Ляшко. - Мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, если будет вторая волна.

По словам чиновника, в данный момент медикам и вирусологам нужно придумать, как предотвратить наслоение разных инфекций и как не допустить одновременной эпидемии гриппа и коронавируса.

Примечательно, что сейчас, несмотря на рост количества зараженных, власти продолжают идти на отмену карантинных ограничений. При этом народ на какие-то санитарные нормы уже давно забил. Период массового игнорирования людьми необходимости поберечься закончился примерно после обнародования расследования команды "Бигус.инфо" о работающем ресторане Николая Тищенко "Велюр". Правда, и до этого люди находились на грани, не понимая, почему им запрещают работать даже в случае возможности придерживаться норм, а всевозможным представителям крупного бизнеса типа "Эпицентра" разрешают косить бабло, хотя никаких ограничений ни в одном магазине компании не придерживались.

Кроме того, в обществе достаточно людей, считающих, что "коронавирус придуман" и является результатом "заговора мирового правительства". Отрицающие существование болезни антипрививочники, адепты плоской Земли, прихожане УПЦ МП и прочие безумцы несут опасность для окружающих.

Полного выхода из карантина жаждут и члены Кабмина, благодаря которым в бюджете Украины - шаром покати.