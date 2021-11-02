В Уряді Шмигаля відбувається велика ротація міністрів

Резніков стане новим міністром оборони / ОПУ

На почаку листопада у Кабміні почалися масштабні ротації - зміниться одразу чотири керівника міністерств.

Свої пости залишать міністр оборони Андрій Таран та міністр економіки - віцепрем'єр Олексій Любченко. Раніше звільнився головний еколог Роман Абрамовський.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України також залишилось без свого голови - Олега Уруського.

Також 1 листопада заяву на звільнення написав віцепрем'єр - міністр окупованих територій Олексій Резніков.

Проте, на відміну від колег він з Урядом Шмигаля на прощаєтся, а незабаром постане у новій реінкарнаціі - стане міністром оборони.

Місця Резнікова посяде нардепка Ірина Верещук, яку раніше також називали серед претендентів на роботу в Міноборони.

На місце Уруського розглядають керівника Держмитслужби Павла Рябікіна.

Новим міністром екології стане колишній заступник Абрамовського Руслан Стрілець. Економіку має очолити аступниця голови ОПУ з економічних питань Юлія Свириденко, але це не остаточно.

На відміну від трьох інших міністерств. З ними все однозначно.