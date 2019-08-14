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В Умани из автомата расстреляли машину преподавателей университета

Вчера, 22:20
В Умани неизвестные дерзко обстреляли машину работников местного ВУЗа - фото 1
В Умани неизвестные дерзко обстреляли машину работников местного ВУЗа

Утром в среду, 14 августа, группа неизвестных буквально изрешетила припаркованное во дворе одного из жилых домов авто. Атаковали злоумышленники легковушку, на которой ездят преподаватели местного ВУЗа.

По данным полиции, стреляли преступники по Peugeot из автомата Калашникова.

 

На месте происшествия следователи изъяли 36 гильз калибра 7,62 мм.

Как утверждают работавшие на месте ЧП копы, около 3:30 сегодня к дому, где живут сотрудники Уманьского национального университета садоводства, подъехали неизвестные. Злоумышленники вышли из авто, изрешетили машину преподавателей, после чего скрылись.

Владельцы "Пежо" в момент стрельбы спали, поэтому физический от рук агрессоров не пострадали.

Связано ли преступление с основной работой семейной пары, неизвестно, но в случае, если речь идет о мести педагогам, расстрел авто может стать одним из самых диких правонарушений, совершенных на этой почве.

По факту ЧП открыто уголовное дело, но найти злоумышленников полицейским будет очень не просто.

 

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