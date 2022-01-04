В Україні стартує бустерна вакцинація: кому потрібна третя доза

Ляшко дає добро на третю дозу / МОЗ

Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком понад 60 років.

Відповідний наказ підписав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко за рекомендацією Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ).

"Ми дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися. Літні люди зможуть отримати бустерну дозу щонайменше через шість місяців після другої", - зазначив міністр.

Отримати бустерну дозу люди віком 60+ можуть через 6 місяців з дати другого щеплення від COVID-19, оптимально в період від 6 до 9 місяців.

Перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Наприклад, якщо перші два щеплення було зроблено вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, бустерну дозу рекомендовано вводити вакциною Comirnaty/Pfizer.

За відсутності м-РНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною, згідно з дозволеними в Україні схемами.

Після отримання бустерної дози дія COVID-сертифіката буде подовжена.

Також, за рекомендацією експертів НТГЕІ, змінили схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень від COVID-19, згідно з якими вакцину CoronaVac тепер можна поєднувати з векторними (AstraZeneca) та м-РНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer).

Крім того, після Moderna або Pfizer тепер можна застосовувати вакцину AstraZeneca. Мінімальний інтервал між дозами - 28 днів.

Щодо вакцинації вагітних, то жінкам, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac, а потім завагітніли, для другої дози перевагу слід надавати м-РНК-вакцинам Pfizer або Moderna.