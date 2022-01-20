В Україні почався спалах коронавірусу, епіцентр - у західних областях

Готуймося до нових випробувань

Про це сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу в четвер, 20 січня.

“Вчора зафіксовано новий світовий рекорд добових випадків COVID-19 - 3 млн 517 тис. випадків. Майже половина цих випадків - у європейських країнах. В Україні за вчора вже також зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це свідчить, що в Україні розпочався спалах. Епіцентр спалаху - західна Україна. Найбільш ускладнена епідситуація - в Івано-Франківській області. Негативна динаміка вже спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях. Наприкінці грудня та на початку січня в нас було за тиждень по 30 тис. випадків. Цього тижня вже за два дні - 30 тисяч випадків”, - розповів Ляшко.

Також він додав, що штам коронавірусу Омікрон підтвердили ще у двох областях — Івано-Франківській та Херсонській. Таким чином, за його словами, загалом підтвердили штам Омікрон у 10 областях: Івано-Франківській, Херсонській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Львівській та місті Київ.

Ляшко повідомив, що «омікрон» дедалі частіше виявляють серед підтверджених випадків захворювання на COVID-19 в Україні. «Зокрема, цей варіант коронавірусу має значно коротший інкубаційний період. За попередніми даними, він становить від 2 до 5 днів», – сказав очільник МОЗ.

Крім того, міністр навів інші відмінності варіанту «омікрон»:

передається в сім разів швидше, ніж «дельта»;

інфікована людина може бути заразною (тобто інфікувати інших) вже у першу добу після інфікування;

у разі інфікування цим варіантом значно частіше виникає біль у горлі (53% випадків, у порівнянні з 34% для «дельти»), хоча, згідно з зауваженнями авторів проведених досліджень, цей симптом не можна вважати специфічним саме для «омікрону»;

діти частіше інфікуються «омікроном», ніж попередніми варіантами.

У заражених «омікроном» найчастіше можуть спостерігатися такі симптоми: нежить (73%), головний біль (67,5%), втома (63,5), чхання (60%), біль у горлі (59,6%), додав голова МОЗ.

За час пандемії в Україні підтверджено 3 799 382 випадки коронавірусу, одужали 3 571 782 особи, померло 98 843 людини.