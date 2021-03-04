В Україні почалася третя хвиля коронавірусу: Кабмін знову думає про локдаун

Коронавірус нікуди не дівся / Пресслужба Кабміну

У четвер, 3 березня, на засіданні Уряду не лише звітували про рік роботи святкували, але й застерігали та лякали.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про початок третьої хвилі COVID-19 в Україні й не виключає можливості чергового локдауну, однак обіцяє максимально керувати ситуацією інструментами адаптивного карантину.

Про це він сказав під час пресконференції за підсумками року роботи уряду під його головуванням, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми щодня зараз бачимо зростання кількості захворілих, на жаль, треба констатувати, що почалася третя хвиля епідемії в Україні. Це цифри, статистика, яку ми бачимо, її неможливо якось приховати або інтерпретувати по-іншому. Треба бути свідомим, розпочалася третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні", - сказав Денис Шмигаль.

Чиновник нагадав, що наразі в Україні діє адаптивний карантин, та підкреслив, що "червоний" рівень і жорсткий локдаун запроваджений уже в Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській областях, а Вінницька, Закарпатська, Тернопільська та ще низка областей з "помаранчевим" рівнем і там, на його думку, незабаром також може бути локдаун.

"Звичайно, коли більша частина областей будуть у "червоній" зоні, скоріш за все, доведеться звертатися до тієї моделі локлауну, який запроваджувався, який Україна вже проходила. Дуже би не хотілося цього робити", - зауважив Прем'єр-міністр та наголосив на важливості свідомого підходу громадян до питання власної безпеки і дотримання протиепідемічних заходів.

Він підкреслив, що вакцинація у світі тільки почалася і може зайняти кілька років, тож, "коронавірус нікуди не подівся".

"Я не дам відповіді, чи буде локдаун в Україні, чи ні, ми постарається максимально управляти адаптивним карантином, але якщо бачитимемо, що медична система перевантажена, коли ми бачимо, що більше 65% ліжок в кожній області і в Україні, зокрема, зайняті і можливості медицини починають бути обмеженими, у нас не буде виходу, ми йтимемо так, як ішли всі європейські країни", - пояснив Шмигаль.

17 лютого Кабінет Міністрів схвалив постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину до 30 квітня, встановлено 4 рівня епіднебезпеки та показники їх визначення. Станом на 4 березня, за даними МОЗ, у Вінницькій, Миколаївській, Чернігівській областях продовжується зростання госпіталізацій через COVID-19. Загалом, показник госпіталізацій хворих з COVID-19 перевищено в шести регіонах України - Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївський, Чернівецькій областях.