В Украину вернулись 82 тыс человек – МИД
В Украину вернулись 82 тыс человек – МИД
В Украину вернулись больше 82 тыс. человек.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Согласно опубликованным данным, при посредничестве дипломатических учреждений в нашу страну вернулись 82 804 человека, около 160 пребывают на карантине за рубежом, 20 граждан Украины продолжают лечение за границей.
Напомним, по состоянию на четверг, 26 марта, в Украине зафиксировано 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. Подробнее об этом читайте здесь.
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