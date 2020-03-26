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В Украину вернулись 82 тыс человек – МИД

14:16
В Украину вернулись 82 тыс человек – МИД - фото 1
В Украину вернулись 82 тыс человек – МИД

В Украину вернулись больше 82 тыс. человек.

На Харьковщине 10 человек сбежали из мест самоизоляции

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Согласно опубликованным данным, при посредничестве дипломатических учреждений в нашу страну вернулись 82 804 человека, около 160 пребывают на карантине за рубежом, 20 граждан Украины продолжают лечение за границей.

В Украину вернулись 82 тыс человек – МИД - фото 197805

Напомним, по состоянию на четверг, 26 марта, в Украине зафиксировано 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. Подробнее об этом читайте здесь.

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