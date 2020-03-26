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СOVID-19 скосил новые жертвы в Украине, МОЗ опасается катастрофы

10:11
СOVID-19 скосил новые жертвы в Украине, МОЗ опасается катастрофы - фото 1

В четверг, 26 марта, Минздрав озвучил обновленные данные о подтвержденных случаях заражения коронавирусом в Украине.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая", - говорится в сообщении.

В связи со сложившейся ситуацией глава МОЗ Илья Емец призвал государство действовать решительнее, иначе Украине не избежать катастрофы.

СOVID-19 скосил новые жертвы в Украине, МОЗ опасается катастрофы - фото 197791

"По опыту китайских врачей можно выделить три основных столпа преодоления инфекции и ее последствий. Первый - это профилактика, то есть не впустить вирус в страну. Европа и Украина не смогли этого сделать. Второй - это локализация катастрофы. Это удалось сделать Китаю. Сейчас мы еще способны жесткими мерами локализовать распространение инфекции, что не удается в Европе. Третий столп борьбы - это госпитальный, или этап лечения", - заявил глава Минздрава.

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Новости Украина Илья Емец Пандемия коронавируса Карантин в Украине Министерство здравоохранения
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