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В Украину вернули уникальную картину, украденную 77 лет назад

23:00
Украденную нацистами картину вернули в Украину - фото 1
Украденную нацистами картину вернули в Украину

Полотно французского художника Пьера Луи Гудро под названием "Влюбленная пара" или "Блудный сын с проституткой" было вывезено из Украины нацистами в 1943 году. Теперь же картина будет доступна для просмотра в музее Ханенко.

Об этом в своем Telegram-канале заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, который неплохо попиарился на возвращении полотна.

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Впрочем, его заслуг в этом фактически не было, поскольку решение о передаче картины было принято американцами еще в 2019-м году, когда экс-гендир "плюсов" был просто нардепом, который ненавидит Порошенко.

В Украину вернули уникальную картину, украденную 77 лет назад - фото 202737

Как написал Ткаченко, после Второй мировой войны полотно появилось на антикварном рынке, а в 1953-м - оказалась в частной коллекции в США.

Продать ее собирались на одном из аукционов в Нью-Йорке еще семь лет назад, но американские чиновники рассмотрели требования музея Ханенко и приостановили продажу полотна. Чуть позже власти США объявили о своей готовности передать картину Украине.

Теперь же это, наконец, произошло.

"Уверен, "Влюбленная пара" — только начало. Украина вернет себе и другие культурные ценности, независимо от того, кто и когда их у нас украл", - заявил Ткаченко, во время презентации картины.

В Украину вернули уникальную картину, украденную 77 лет назад - фото 202738

Кроме того, министр пригласил всех в музей Ханенко, чтобы увидеть полотно Пьера Луи Гудро.

 

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Александр Ткаченко США нацизм Вторая мировая война Новости
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