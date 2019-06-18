В Украину прибыл новый глава посольства США

В Украину прибыл новый глава посольства США

В Украину прибыл новый глава американского посольства Уильям Тейлор.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Посольство США в Киеве приветствует посла Уильяма Тейлора, который вернулся в Украину как временный поверенный в делах США. Он будет руководить нашей командой в это время исторических выборов и переходного периода", - сказано в сообщении.

Своему назначению рад и сам дипломат.

"Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в развитии прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами, а также в поддержке наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом", - заявил Тейлор.

Отметим, что Уильям Тейлор ранее был послом США в 2006-2009 гг.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил у США оружие. Об этом заявил сенатор-республиканец Роберт Портман.