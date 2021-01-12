В Украину идет настоящая ЗИМА

Скоро

Снегопады, удивившие на прошлой неделе Западную Европу, планируют заглянуть и в Украину. Уже совсем скоро в нашей стране похолодает и установится настоящая новогодняя погода.

Во вторник существенные осадки не прогнозируются, на дорох местами гололед, ночью 2-7° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла, но в дальнейшем ожидается значительное снижение температуры.

"Без существенных осадков, лишь на юге Одесчины, днем ​​также в Приазовье небольшой мокрый снег. В юго-восточной части, западных и местами северных областях на дорогах гололедица. Ветер преимущественно южный (на юге страны - восточный), 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла", - уточняют в Украинском гидрометцентре..

В Киеве и области во вторник существенные осадки не ожидаются. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 2-4°, днем ​​0-2° мороза, на Киевщине ночью 2-7° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.

Согласно прогнозу синоптиков, 13-14 января в Украине временами небольшой снег, 13 января в восточных, большинстве южных и Днепропетровской областях умеренные (днем в восточных областях местами значительные) осадки в виде снега и дождя, порывы ветра 15-20 м/с, метели, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный (13 января на юге страны северо-восточный), 5-10 м/с.

Температура в южной части страны и западных областях ночью 0-5° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла; на остальной территории ночью 2-7° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла (14 января в северных областях ночью 5-10° мороза, днем ​​3-8° мороза, днем ​​в центральных и восточных областях 0-5° мороза).