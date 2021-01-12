Владимир Зеленский Карантин в Украине война на Донбассе Досье

В Украину идет настоящая ЗИМА

09:36
Скоро - фото 1
Скоро

Снегопады, удивившие на прошлой неделе Западную Европу, планируют заглянуть и в Украину. Уже совсем скоро в нашей стране похолодает и установится настоящая новогодняя погода.

Во вторник существенные осадки не прогнозируются, на дорох местами гололед, ночью 2-7° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла, но в дальнейшем ожидается значительное снижение температуры.

В Крыму высохло водохранилище, поившее Симферополь

"Без существенных осадков, лишь на юге Одесчины, днем ​​также в Приазовье небольшой мокрый снег. В юго-восточной части, западных и местами северных областях на дорогах гололедица. Ветер преимущественно южный (на юге страны - восточный), 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла", - уточняют в Украинском гидрометцентре..

В Киеве и области во вторник существенные осадки не ожидаются. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 2-4°, днем ​​0-2° мороза, на Киевщине ночью 2-7° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.

Согласно прогнозу синоптиков, 13-14 января в Украине временами небольшой снег, 13 января в восточных, большинстве южных и Днепропетровской областях умеренные (днем в восточных областях местами значительные) осадки в виде снега и дождя, порывы ветра 15-20 м/с, метели, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный (13 января на юге страны северо-восточный), 5-10 м/с.

Температура в южной части страны и западных областях ночью 0-5° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла; на остальной территории ночью 2-7° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла (14 января в северных областях ночью 5-10° мороза, днем ​​3-8° мороза, днем ​​в центральных и восточных областях 0-5° мороза).

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
погода снегопад снег Новый год 2021 Новини Украина
Укринформ
Другое на тему
До оккупации Аянское водохранилище выглядело вот так - фото 1
В Крыму высохло водохранилище, поившее Симферополь. Совсем
Вчера, 10:31
88 млн подписоты - все - фото 1
Twitter навсегда забанил Дональда Трампа
09 января, 10:59
В Вашингтоне было весело - фото 1
Трамписты в столице США захватили Капитолий - 4 человека погибли
07 января, 10:29
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
04 января, 20:20
Экоактивистка Ирина Черныш мало зарабатывает, но красиво живет - фото 1
Какие скелеты живут в шкафах экоактивистов из Днепра
16.12.2020, 10:04
Викинги - жизнь продолжается в шестом сезоне - фото 1
Викинги 6: Чем закончилась первая часть финального сезона
14.12.2020, 10:15