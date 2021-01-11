В Крыму высохло водохранилище, поившее Симферополь. Совсем

До оккупации Аянское водохранилище выглядело вот так

Из-за идиотизма оккупантов в захваченным ими Крыму происходит новая фаза экологический катастрофы.

Офицер Генерального штабе Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан у себя в Facebook сообщил, что в оккупированном Крыму пересохло Аянское водохранилище.

Оно обеспечивало пресной водой жителей Симферополя.

"Оккупированный Крым, Аянское водохранилище снабжающего водой Симферополь пересохло. Родная гавань она такая - с привкусом сухости во рту", - написал военный.

7 декабря 2020 года оккупанты сообщали, что запасов воды в аянском водохранилище, которое используют для водоснабжения крымской столицы, осталось на 8 дней, поэтому в Симферополь будут подавать воду из подземных источников.

Видео из оккупированного Крыма: