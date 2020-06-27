В Украине закрыли все дела против пропагандиста Шария

Шария фактически освободили от преследований за преступления

Финансируемый Кремлем пособник российских террористов Анатолий Шарий может приезжать в Украину без каких-либо опасений за свою свободу, поскольку все уголовные дела, которые против него расследовали сотрудники СБУ и полиции, быстро позакрывали.

Об отутствии всех производств, где Шарий значится подозреваемым, написал на своей странице в Facebook нардеп от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец, который опубликовал соответствующие документы.

В ответе на депутатский запрос подчиненные Венедиктовой указали, что в Едином реестре досудебных расследований не значится ни одного производства, в котором террориста наделили статусом подозреваемого или обвиняемого.

"По информации, полученной мною сегодня из Офиса Генерального прокурора, на восьмой год "политических преследований", позиционирующий себя узником совести и пламенным оппозиционером Анатолий Шарий может смело возвращаться домой. Никаких препятствий. Избиратель ждёт!", - написал Мотовиловец.

Напомним, способствовал закрытию уголовок против путинского приспешника другой ватоголовый пророссийский деятель Андрей Портнов. В прошлом году вернувшийся из России пособник Яныка активно способствовал тому, чтобы мусора переквалифицировали дело о стрельбе у здания McDonalds в 2011-м году с "хулиганства" на "нанесениие легких телесных повреждений". На тот момент руководитель ГПУ Руслан Рябошапка вернул старую квалификацию преступления, но после прихода в ведомство Венедиктовой, судя по всему, были выбраны и нужные Шарию квалификации, и закрыты не нужные ему дела.