Сторонники Шария напали на патриотов в киевском метро (ВИДЕО)

Террористы-поклонники Шария напали на патриотов

В среду, 17 июня, нанятые за 100 гривен манкурты провели немногочисленную акцию под Офисом президента. Поскольку на месте присутствовало немало патриотически настроенных граждан, ватоголовые посланники Шария вели себя более-менее смирно. К тому же их охраняли аваковские приспешники в погонах.

Но вот после всех своих провокаций и окончания съемок картинки для российских пропагандистов, соратники агента ФСБ сняли партийные футболки и устремились в метро, где еще раз показали свою сущность.

Оказавшись под землей, потенциальные и действующие террористы обнаружили, что их теперь - большинство. И начали нападать на разъезжающихся с проукраинского митинга людей.

Недоумки атаковали патриотов, вырывали у них флаги Украины и били их флагштоками-удочками. Судя по всему, адекватно настроенные граждане старались отбиваться от прослойки населения без роду и племени. В ход шел и слезоточивый газ.

Смотрите видео нападения сторонников террориста Шария на проукраински настроенных граждан онлайн:

Впрочем, торжествовать предателям Украины пришлось недолго, поскольку в метро спустились представители С14, которые включились в разборку и быстро установили справедливость.