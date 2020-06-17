Расследование MH17 Сергей Стерненко Карантин в Украине Бунты в США война на Донбассе Досье

Сторонники Шария напали на патриотов в киевском метро (ВИДЕО)

17:40
Террористы-поклонники Шария напали на патриотов - фото 1
Террористы-поклонники Шария напали на патриотов

В среду, 17 июня, нанятые за 100 гривен манкурты провели немногочисленную акцию под Офисом президента. Поскольку на месте присутствовало немало патриотически настроенных граждан, ватоголовые посланники Шария вели себя более-менее смирно. К тому же их охраняли аваковские приспешники в погонах.

Но вот после всех своих провокаций и окончания съемок картинки для российских пропагандистов, соратники агента ФСБ сняли партийные футболки и устремились в метро, где еще раз показали свою сущность.

Шарий требует у Украины миллионы на свое финансирование

Оказавшись под землей, потенциальные и действующие террористы обнаружили, что их теперь - большинство. И начали нападать на разъезжающихся с проукраинского митинга людей.

Недоумки атаковали патриотов, вырывали у них флаги Украины и били их флагштоками-удочками. Судя по всему, адекватно настроенные граждане старались отбиваться от прослойки населения без роду и племени. В ход шел и слезоточивый газ.

Смотрите видео нападения сторонников террориста Шария на проукраински настроенных граждан онлайн:

Впрочем, торжествовать предателям Украины пришлось недолго, поскольку в метро спустились представители С14, которые включились в разборку и быстро установили справедливость.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Анатолий Шарий терроризм Россия военная агрессия война война на Донбассе пропаганда Киев метро драка Новости
Без Табу
Другое на тему
Постановление об отставке Авакова попадет на голосование - фото 1
Комитет ВР передал постановление об увольнении Авакова на голосование
18:20
Убийца Хараберюша попался во второй раз - фото 1
Его отдали по обмену: в Украине второй раз задержали убийцу полковника СБУ Хараберюша
17:00
Ермак вписал в закон ответственность Украины в признании "выборов" на Донбассе - фото 1
Ермак заявил о внесении "формулы Штайнмайера" в закон об особом статусе Донбасса
16:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
14 июня, 14:00
Геннадий Труханов утратил поддержку - фото 1
В чем сила, брат: Мэр Одессы Труханов теряет почву под ногами
14 июня, 11:15
Литва помнит - фото 1
Так важно помнить. Как страны Балтии оказались жертвами сталинского террора
14 июня, 10:15