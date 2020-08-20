В Украине зафиксирован мощнейший антирекорд по COVID-19: Что происходит?

В Украине зафиксирован мощнейший антирекорд по COVID-19: Что происходит?

В четверг, 20 августа, в Украине был зафиксирован мощнейший антирекорд по COVID-19 от начала пандемии в нашей стране.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"20 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 98537 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2184 летальные, 50441 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 2134 новых случая. Всего проведено 1356698 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 704 пациента", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

22 июля Кабинет министров Украины c некоторыми изменениями продлил карантин в Украине до 31 августа. В частности, постановление правительства предусматривает деление нашей страны на четыре эпидемиологических зоны: красную, желтую, оранжевую и зеленую. В случае попадания в неблагонадёжную область, местные власти обязаны усилить меры по борьбе с коронавирусом. Однако с решением "центра" согласны отнюдь не все.

Несмотря на действия МОЗ, Украина постоянно бьет собственные рекорды по количеству выявленных заболеваний COVID-19 за сутки.