В Украине за сутки обнаружили 1637 новых зараженных коронавирусом

Количество зараженных за сутки куда больше, чем выздоровевших

За субботу, 15 августа, в лабораториях Центра общественного здоровья провели 15 тысяч тестов на COVID-19. 1637 из них оказались положительными.

Как заявили в министерстве здравоохранения, общее количество зараженных с начала пандемии в стране приближается к 100 тысячам: коронавирусом инфицировались 91356 человек.

За сутки умерли 24 пациента, а общее количество скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, составило 2070.

47 822 пациента выздоровело. Но за сутки эта цифра оказалась очень маленькой - 392 человека. А это значит, что количество освободившихся коек в больницах значительно меньше, чем мест, которые могут понадобиться зараженным.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.