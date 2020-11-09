В Украине вводится новый вид карантина

Минздрав настаивает на введении так называемого "карантина выходного дня". Об этом в ходе брифинга 9 ноября заявил министр охраны здоровья Максим Степанов.

"Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня. Это означает, что в выходные дни, то есть субботу и воскресенье, начиная с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, чтобы в стране работали исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции, ветеринарные аптеки", - заявил министр Степанов в ходе традиционного утреннего брифинга.

Работу ресторанов, кафе, других заведений общественного питания, по словам Степанова, предлагается в эти дни сделать исключительно "на вынос".

"Все, что касается остальных магазинов, торгово-развлекательных центров, мы рекомендуем, чтобы они в субботу-воскресенье были закрыты", - пояснил глава Минздрава.

Также есть вариант, что ТРЦ все-таки будут работать, но с ограничением в виде одного человека на 20 квадратных метров площади.

Также для людей в возрасте старше 60 лет в Украине могут ввести специальное время для совершения ими покупок без посторонних.

Пока не сообщается - когда заявленные меры начнут действовать. Дело в том, что на ближайшие выходные в ряде городов Украины пройдет второй тур выборов мэра (и через две недели в другой группе городов), где точно будут нарушены предписания об 1 человеке на 20 квадратных метров. Как на это будут реагировать в МОЗ - не совсем понятно.

По состоянию на утро 9 ноября в Украине за минувшие сутки обнаружили 8687 новых случаев коронавируса. Из них детей – 350, медработников – 321. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Запорожской областях.

Напомним, до конца года в Украине продлили адаптивный карантин, согласно которому страна была разделена на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. В каждой зоне действуют разные карантинные ограничения.

С 9 ноября, начинает действовать обновленное карантинное зонирование – все регионы попали в одну из двух зон – оранжевую или красную.