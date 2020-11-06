Рада постановила штрафовать на месте людей без масок

Маски - норма жизни / Диалог

В пятницу, 6 ноября, Верховна Рада приняла правительственный закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения COVID-19 (№ 3891) и ввела штрафы за неношение масок.

За решение без обсуждения и с последующими доработками и внесением технико-юридчних правок, проголосовали 262 народных депутата из 344 зарегистрированных в сессионном зале. При этом значительно число депутатов в сессионном зале сами были в это время без масок.

Законом устанавливается, что пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты (респираторов или защитных масок), закрывающих нос и рот (а не просто подбородок), в том числе изготовленных самостоятельно, влечет за собой наложение штрафа в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 255 грн).

Также законом предусматривается реализация полномочий исполнительных комитетов (исполнительных органов) сельских, поселковых, городских советов по рассмотрению дел о таких административных правонарушениях, а также реализация полномочий органов Национальной полиции, органов государственной санитарно-эпидемиологической службы по составлению протоколов и рассмотрению дел о таком админправонарушении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Штрафы за неношение масок: кто и как будет штрафовать

Неношение маски - теперь административное нарушение

Штраф может взиматься на месте совершения административного нарушения исключительно с помощью безналичных платежных устройств. Его не нужно взыскивать через суд. Подразумевает ли это, что полиция теперь должа ходить с пост-терминалами и выдавать чек - не уточняется.

Налагать такой штраф могут органы внутренних дел, Национальная полиция, уполномоченный орган здравоохранения, уполномоченные органы Государственной санитарно-эпидемиологической службы, а также органы местного самоуправления.

Решение о наложении штрафа можно будет обжаловать в течение 10 дней.