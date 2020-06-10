В Киеве лечится рекордное количество больных COVID-19 – Кличко

В Киеве лечится рекордное количество больных COVID-19 – Кличко

В больницах украинской столицы лечится рекордное количество больных, зараженных коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко в Telegram.

"Сегодня в больницах столицы с диагнозом коронавирус находятся 223 пациента. Это - наибольшее количество госпитализированных больных за весь период пандемии. Из них 9 детей, 56 человек - в тяжелом состоянии. Пятеро - на аппаратах искусственной вентиляции легких. Также в больницах - 84 больных с подозрением на коронавирус. В частности, 8 детей", - говорится в сообщении.

Как уточнил мэр Киева, за последние 5 дней показатель количества больных коронавирусом на 100 000 жителей составляет более 15 человек. По этому критерию Киев, к сожалению, не может переходить к следующим этапам ослабления карантинных ограничений. Следовательно, говорить об открытии ресторанов, бассейнов, детских лагерей и пр. - пока рано.

Напомним, что …

Согласно обновленным данным Всемирной организации здравоохранения, в мире наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации с COVID-19. Одним из неблагополучных регионов является и Восточная Европа.